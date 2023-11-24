Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang'ın Kazakistan ve Türkmenistan'ı ziyaret edeceğini duyurdu. Ding, ziyaret sırasında Çin-Kazakistan İşbirliği Komitesi'nin 11. Toplantısı ve Çin-Türkmenistan İşbirliği Komitesi'nin 6. Toplantısı'na katılacak.

Çin Başbakan Yardımcısı Kazakistan ve Türkmenistan'ı Ziyaret Edecek

BEİJİNG, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning Cuma günü yaptığı açıklamada, Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang'ın, Kazakistan Başbakan Birinci Yardımcısı Roman Sklyar ve Türkmenistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'un daveti üzerine 26-30 Kasım tarihleri arasında Kazakistan ve Türkmenistan'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

Mao, aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi olan Ding'in ziyareti sırasında Çin-Kazakistan İşbirliği Komitesi'nin 11. Toplantısı'nı ve Çin-Türkmenistan İşbirliği Komitesi'nin 6. Toplantısı'nı gerçekleştireceğini sözlerine ekledi.