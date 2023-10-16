Çin, Afganistan'a Deprem Yardımı Gönderdi

Çin hükümeti tarafından gönderilen deprem yardım malzemeleri, Afganistan'ın Herat Uluslararası Havalimanı'na ulaştı ve Afgan tarafına teslim edildi. Yardım malzemeleri arasında çadır ve katlanabilir yataklar da bulunuyor.

HERAT, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin hükümetinin gönderdiği deprem yardım malzemelerinin ilk partisi Pazar sabahı Afganistan'ın Herat Uluslararası Havalimanı'na ulaştı ve Afgan tarafına teslim edildi.

Çadır ve katlanabilir yatakları da içeren yardım malzemeleri, havalimanına gelen iki Çin kargo uçağından indirildi.

Afganistan'ın batısı, 7 Ekim'de merkez üssü Herat vilayetinin Zindajan ilçesi olmak üzere her biri 6,2 büyüklüğündeki iki şiddetli depremle ve takip eden artçılarla sarsılmıştı. Depremlerde en az 2.000 kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi de yaralanmıştı.

7 Ekim'den bu yana Herat'ta yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle bölge halkı kamusal alanlarda barınmak ve uyumak zorunda kalıyor.

Çin hükümeti, deprem yardım çalışmalarına destek olmak üzere Afganistan'a acil insani yardım sözü vermişti.

Çin'in sağladığı yardım malzemeleri, Afgan tarafının ihtiyaçlarına uygun olarak çoğunlukla çadır, katlanabilir yatak ve kalın battaniyelerden oluşuyor.