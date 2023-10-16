Çin, Afganistan'a deprem yardım malzemeleri gönderdi

Yardım malzemelerinin çeşitli görüntüleri

Çin hükümetinin gönderdiği deprem yardım malzemelerinin ilk partisi Pazar sabahı Afganistan'ın Herat Uluslararası Havalimanı'na ulaştı ve Afgan tarafına teslim edildi.

Çadır ve katlanabilir yatakları da içeren yardım malzemeleri, havalimanına gelen iki Çin kargo uçağından indirildi.

Afganistan'ın batısı, 7 Ekim'de merkez üssü Herat vilayeti olan ve her biri 6,2 büyüklüğündeki iki şiddetli depremle sarsılmıştı.

7 Ekim'den bu yana Herat'ta yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle bölge halkı kamusal alanlarda barınmak ve uyumak zorunda kalıyor.

Çin hükümeti, deprem yardım çalışmalarına destek olmak üzere Afganistan'a acil insani yardım sözü vermişti. Çin'in sağladığı yardım malzemeleri, Afgan tarafının ihtiyaçlarına uygun olarak çoğunlukla çadır, katlanabilir yatak ve kalın battaniyelerden oluşuyor.

Çinli madencilik firması MCC-JCL Aynak Madencilik Limited Şirketi, Perşembe günü Herat'ta depremden etkilenen ailelere 2,27 milyon afgani (30.000 ABD doları) tutarında bağışta bulundu.

Afganistan'da yaşayan Çin vatandaşları ise Çarşamba günü Herat'ta depremden etkilenen insanlar için 17.000 doları aşkın tutarda bağış yaptı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Herat'tan bildiriyor. (XHTV)