Çanakkale Sahil Güvenlik Ekipleri 69 Kaçak Göçmen Yakaladı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hareket halindeki durdukları lastik bot içinde 69 kaçak göçmen yakaladı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botları 'TCSG-28' ve 'KB-20', hareket halindeyken durdurdukları lastik bot içinde 69 kaçak göçmen yakaladı. Sahil Güvenlik botlarına alınan kaçak göçmenler Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakoluna getirildi.

Kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE