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Bolivya'da minibüsün vadiye yuvarlandığı kazada 6 kişi hayatını kaybetti

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Güney Amerika ülkesi Bolivya'da minibüsün vadiye yuvarlandığı kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kazada 6 kişi yaşamını yitirdi, bazıları ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin ciddi derecede azaldığını bildirdi. Resmi rakamlara göre, ülkede yılbaşından bu yana meydana gelen trafik kazalarında 1400'den fazla kişi hayatını kaybetti, 40 bini aşkın kişi yaralandı.

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da minibüsün vadiye yuvarlandığı kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

La Paz kentine bağlı Coroico kasabasındaki Los Yungas otoyolunda minibüs, yaklaşık 200 metreden vadiye yuvarlandı.

Kazada 6 kişi yaşamını yitirdi, bazıları ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Yetkililer, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin ciddi derecede azaldığını bildirdi.

Resmi rakamlara göre, ülkede yılbaşından bu yana meydana gelen trafik kazalarında 1400'den fazla kişi hayatını kaybetti, 40 bini aşkın kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Dünya

Güney Amerika Bolivya Kaza Dünya Haberler

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