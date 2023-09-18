BM Libya Özel Temsilcisi: Krizin idaresinde şeffaflık ve hesap verebilirlik önemli

BM Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily, Libya'nın doğusundaki sel felaketi nedeniyle binlerce kişinin hayatını kaybettiği krizin idaresinde şeffaflık ve hesap verebilirliğin önemini vurguladı. Bathily, yardımların doğru kişilere ulaşmasını ve zarar gören bölgelerin yeniden inşasında mali tahsislerin düzgün şekilde denetlenmesi gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily, 10 Eylül'de Daniel fırtınasının neden olduğu sel felaketi nedeniyle binlerce kişinin hayatını kaybettiği ülkenin doğusundaki krizin idaresinde şeffaflık ve hesap verebilirliğin önemini vurguladı.

Bathily, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Derne kenti sakinlerinin başkent Trablus'ta düzenlediği cenaze merasimine katıldığını belirtti.

BM Özel Temsilcisi, merasimin ardından yaptığı konuşmada, "Libya'nın doğusundaki krizin idaresinde şeffaflığın ve hesap verebilirliğin öneminin yanı sıra yardımların doğru kişilere ulaşmasını ve zarar gören bölgelerin tamamının yeniden inşasında uygun şekilde kullanılmasını sağlamak için mali tahsislerin düzgün şekilde denetlenmesi gerektiğini vurguladığını" aktardı.

Bu felakette hayatını kaybeden binlerce kişinin yakınlarına en içten taziye dileklerini yineleyen Bathily, BM'nin Libya halkıyla dayanışma içerisinde olduğunu tekrarladı.

Bathily, ayrıca bu felakete etkili ve koordineli şekilde karşılık verilebilmesi için Libya'daki ulusal kurumlar arasında birlik ve beraberliğin sağlanması gerektiği çağrısında bulundu.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" Fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) raporunda, Dünya Sağlık Örgütüne dayandırarak paylaştığı verilere göre Libya'nın doğusundaki sel felaketi nedeniyle 3 bin 958 kişinin yaşamını yitirdiği ve 9 binden fazla kişinin kaybolduğu ifade edilmişti.