BM Genel Sekreteri Misket Bombası Kullanımını Desteklemiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'ndeki Güvenlik Konseyi Salonu dışında muhabirlere açıklamalarda bulunuyor, 6 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Xie E/Xinhua)

BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Haq, Guterres'in 15 yıl önce kabul edilen Misket Bombası Sözleşmesi'ni desteklediğini ve ülkelerin bu sözleşmenin şartlarına riayet etmelerini istediğini belirtti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 8 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, ABD'nin Ukrayna için misket bombasına onay vermesine tepki olarak Guterres'in misket bombası kullanımının sürdürülmesini görmek istemediğini söyledi.

Haq, Cuma günü yaptığı açıklamada Guterres'in 15 yıl önce kabul edilen Misket Bombası Sözleşmesi'ni desteklediğini ve ülkelerin bu sözleşmenin şartlarına riayet etmelerini istediğini belirtti.

Guterres'in ABD'nin Ukrayna için misket bombasına onay vermesine ilişkin tepkisi konusundaki bir soruya yanıt veren Haq, "Dolayısıyla tabi ki kendisi savaş alanında misket bombasının kullanımının sürdürülmesini istemiyor" dedi.

Guterres'in konuyu ABD'li yetkililerle görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine Haq, genel sekreterin konuyla ilgili görüşlerini tüm muhataplarının net şekilde bildiğini dile getirdi.

ABD medyasında çıkan haberlere göre Biden yönetimi, Rusya'yla olan askeri çatışmasında Ukrayna'ya yardım olarak misket bombası vermeye hazırlanıyor.

100'den fazla ülkenin onayladığı Misket Bombası Sözleşmesi, misket bombalarının kullanımını yasaklıyor.