BM Dünya Gıda Programı, Sudan'daki depolarının yağmalanmasını kınadı

BM Dünya Gıda Programı İcra Direktörü Cindy McCain, Sudan'da Al Ubayyid'deki depolarının yağmalanmasını kınadı. McCain, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, depolarının saldırıya uğradığını ve 4,4 milyon insanın yiyeceğinin tehlikede olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain, Sudan'da Al Ubayyid'deki depolarının yağmalanmasını şiddetle kınadı.

Merkezi Roma'da bulunan WFP'nin İcra Direktörü McCain, Twitter hesabından, "Şu anda Al Ubayyid'de meydana gelen WFP'nin gıda ürünleri ve mallarının yağmalanmasını şiddetle kınıyoruz. Depolarımız saldırıya uğradı ve 4,4 milyon insanın yiyeceği tehlikede. Açlardan çalmak vicdansızlıktır. Bu durmalı." paylaşımında bulundu.

McCain, Al Ubayyid'in WFP'nin Afrika'daki en büyük lojistik üslerinden birine ev sahipliği yaptığını belirterek, bölgenin Sudan ve Güney Sudan'daki milyonlarca insan için can kurtarma özelliği taşıdığını kaydetti.

Sudan'da 15 Nisan'da başlayan çatışmaların ilk gününde ülkede açlık kriziyle mücadelede görevli 3 WFP çalışanı hayatını kaybetmiş, bunun üstüne WFP, bu ülkedeki tüm operasyonlarını durdurmuştu.

McCain, 1 Mayıs'ta Sudan'daki operasyonlarına devam edeceklerini açıklamıştı.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Ordu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegre edilmesini istemiş, HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve tırmanan gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

2019'da darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir döneminde Darfur'da isyancılara karşı savaşmak, sınırları korumak ve asayişi sağlamak amacıyla milis yapılanma şeklinde oluşturulan ve giderek daha bağımsız bir yapıya kavuşan HDK'nin on binlerce mensubu bulunuyor.

Ülke içinde bir milyondan fazla kişinin yerlerinden edildiğini belirten Birleşmiş Milletler, çatışmalar nedeniyle 300 bin kişinin de çevre ülkelere kaçtığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 850 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 bin 500 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Sudan'da tarafların 29 Mayıs'ta mevcut ateşkesi 5 gün daha uzatma kararına rağmen çatışmalar sürüyor.