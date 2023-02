Kamera önünde tansiyon yükseldi! Çavuşoğlu, PKK'ya verilen desteği savunan ABD'li mevkidaşına anında cevap verdi

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile basın toplantısı düzenledi. ABD'nin PKK/YPG'ye verdiği desteği görmezden gelen Blinken, "Biz Türkiye'nin güney sınırı ile ilgili olarak güvenlik sorunlarını anlıyoruz. Umarım onlar da bizim DEAŞ ile ilgili endişelerimizi anlıyordur." dedi. Çavuşoğlu ise "Terör örgütü ile işbirliği yapmanın yanlış olduğunu hep söylüyoruz. PKK'nın DEAŞ ile mücadele ettiği iddiasının doğru olmadığını her zaman kanıtladık." cevabını verdi.

Göreve başladığından bu yana ilk resmi Türkiye ziyaretini gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, dün Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen bölgeleri ziyaret etmesinin ardından bugün temaslarda bulunmak için Ankara'ya geldi. Blinken burada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında ABD'nin terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destek üzerinden ikili arasında gerginlik yaşandı.

"YAKIN İŞ BİRLİĞİNİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Bir gazetecinin Suriye konusunda ABD'nin terör örgütü PKK/YPG verdiği desteği hatırlatarak "Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi için ABD önümüzdeki dönemde neler yapacak?" sorusuna Blinken, "Biz Türkiye'nin güney sınırı ile ilgili olarak güvenlik sorunlarını anlıyoruz. Umarım onlar da bizim DEAŞ ile ilgili endişelerimizi anlıyordur. Burada (Türkiye ile) yakın iş birliğini sürdüreceğiz. Ama an itibariyle odağımız Suriye halkına yardım konusunda." dedi.

"HER TÜRLÜ TERÖR ÖRGÜTÜ İLE MÜCADELE ETMEMİZ LAZIM"

Çavuşoğlu ise buna karşılık, "Biz başka bir terör örgütüne karşı herhangi bir terör örgütü ile işbirliği yapmanın yanlış olduğunu her zaman söylüyoruz. Ölümcül bir hata olduğunu söylüyoruz. Bu yüzden DEAŞ ile mücadelede YPG'nin desteklenmesini doğru bulmuyoruz. PKK-YPG'nin DEAŞ ile mücadele ettiği iddiasının doğru olmadığını her zaman kanıtladık. NATO olarak her türlü terör örgütü ile mücadele etmemiz lazım." açıklamalarında bulundu.