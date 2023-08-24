Belgrad'da Ukrayna Bağımsızlık Günü için Özgürlük Yürüyüşü düzenlendi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü dolayısıyla düzenlenen 'Özgürlük Yürüyüşü'ne Ukrayna ve ABD büyükelçileri ile Avrupa Birliği temsilcisi ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşte Ukrayna bayrağı ve pankartlar taşındı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü dolayısıyla "Özgürlük Yürüyüşü" düzenlendi.

Yürüyüşe Ukrayna'nın Belgrad Büyükelçisi Volodimir Tolkac, ABD'nin Belgrad Büyükelçisi Christopher Hill, Avrupa Birliği Sırbistan Delegasyonu Başkanı Emanuele Giaufret ve vatandaşlar katıldı.

Ukrayna bayrağındaki sarı ve maviyi simgeleyen şal ve kravatlar takan yetkililer Ukrayna bayrağı, vatandaşlar da "Ukrayna kazanacak" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Tolkac, yaptığı açıklamada, "Biz istediğimiz gibi yaşamak istiyoruz ama Rusya, Ukrayna'yı bağımsız bir devlet olarak görmüyor, bizim kendi istedikleri gibi yaşamamızı istiyorlar." dedi.

Kiev'in bağımsızlığını, devletini ve aynı zamanda Avrupa'yı savunmaktan başka seçeneğinin olmadığına dikkati çeken Tolkac, katılımcılara teşekkür etti.

Hill de ABD'nin her zaman Ukrayna'nın yanında olacağını vurguladı.

Katılımcılar, Belgrad'daki Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyerek Ukrayna Milli Marşı'nı okudu.

Ukrayna Bağımsızlık Günü

Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Parlamentosu, 24 Ağustos 1991'de Ukrayna'nın bağımsızlığını ilan eden belgeyi onaylamıştı.

Ukraynalıların yüzde 90'ı 1 Aralık 1991'de düzenlenen referandumda Ukrayna'nın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden ayrılıp bağımsızlığı için oy vermişti.