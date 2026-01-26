Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Suudi Arabistan'da

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Küresel İşgücü Piyasası Konferansı'na katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "3'üncüsü düzenlenen Küresel İşgücü Piyasası Konferansı (GLMC) için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dayız. 'Politikadan Uygulamaya: Hızlı Değişimin Ortasında İvedilikle Yollar Açmak' gündemiyle bir araya geldiğimiz Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı'nda mevkidaşlarımıza; küresel iş gücü piyasalarında yaşanan değişimlere bakış açımızı, Ulusal İstihdam Stratejimiz doğrultusunda attığımız adımları ve politikalarımızı aktardık. Gençlerimiz, kadınlar ve engelliler başta olmak üzere vatandaşlarımızın iş gücüne katılımını artıracak programlarımızı ve deneyimlerimizi katılımcı ülkeler ile paylaştık" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, Türkiye'nin hem emeği koruyan hem de çalışma hayatını güçlendiren yenilikçi adımları atmaya devam edeceğini belirterek, "3'üncü Küresel İşgücü Piyasası Konferansı için bulunduğumuz Riyad'da, katılımcı ülkelerin temsilcilerine ülkemizin güçlü istihdam politikalarını, gençlerimizin ve kadınların iş gücüne katılımını kolaylaştıran İş Pozitif ve GÜÇ programımızı, yeşil ve dijital dönüşüm kapsamında yaptığımız çalışmaları aktardık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, küresel çapta hızlı dönüşümlerin yaşandığı bu dönemde, emeği ve insanı merkeze alan politikalarımızı sürdüreceğiz. Hem emeği koruyan hem de çalışma hayatımızı güçlendiren yenilikçi adımlarımızı atmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE İLE FİLİSTİN ARASINDA ÇALIŞMA VE İSTİHDAM ALANLARINDA İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Riyad'daki temasları kapsamında Filistin Çalışma Bakanı Enas Dahadha Attari ile bir araya geldi. Bakan Işıkhan, görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Filistin Çalışma Bakanı Sayın Dr. Enas Dahadha Attari ile Riyad'da bir araya geldik. Ülkelerimiz arasında çalışma ve istihdam alanlarında iş birliğini öngören anlaşmamızı imzaladık. Önümüzdeki dönemde de kardeş ülke Filistin ile çalışma hayatı, istihdam ve sosyal güvenlik alanları başta olmak üzere ülkelerimiz arasındaki iş birliğini derinleştirmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, Filistin halkının her zaman yanında olmayı sürdüreceğiz."