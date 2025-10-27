Haberler

Bahçeli'nin gündem olan sözleriyle ilgili Çin'den açıklama: Not ettik

Bahçeli'nin gündem olan sözleriyle ilgili Çin'den açıklama: Not ettik
Güncelleme:
Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin, Devlet Bahçeli'nin "Türkiye-Rusya-Çin ittifakı" önerisini not ettiklerini belirterek, üç ülke arasındaki temasların süreceğini söyledi. Şüebin, Çin'in ABD ile ticaret savaşı başlatmak istemediğini, ancak yanlış adımlara karşı meşru önlemler almak zorunda kaldıklarını ifade etti.

  • Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Türkiye-Rusya-Çin ittifakı' önerisini not ettiklerini ve tartışmaları takip ettiklerini söyledi.
  • Çin, ABD ile ticaret savaşı başlatmak istemediğini ancak ABD'nin yanlış adımlarına karşı meşru önlemler almak zorunda kaldığını belirtti.
  • Çin, Türkiye'nin Orta Doğu'daki rolünü takdirle karşıladığını ve Filistin, Ukrayna ve Suriye meselelerinde iş birliğini güçlendirme niyetinde olduğunu ifade etti.

CNN Türk'ten Büşra Arslantaş'ın sorularını yanıtlayan Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin, Türkiye-Çin ilişkileri, ABD ile yaşanan ticaret savaşı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Türkiye-Rusya-Çin ittifakı" önerisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"BAHÇELİ'NİN ÖNERİSİNİ NOT ETTİK"

Büyükelçi Şüebin, Bahçeli'nin dikkat çeken önerisine ilişkin, "Sayın Bahçeli'nin önerisini not ettik ve bu konudaki tartışmaları takip ediyoruz" dedi. Çin'in, Filistin-İsrail meselesinde Türkiye ve Rusya ile uzun süredir "iki devletli çözüm" temelinde diyalog içinde olduğunu vurgulayan Şüebin, "Şanghay İşbirliği Örgütü, BRICS ve G20 gibi çok taraflı platformlarda da Türkiye ve Rusya ile yakın işbirliği içindeyiz. Bu temasları gelecekte daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

"ABD İLE TİCARET SAVAŞI İSTEMİYORUZ"

ABD ile yaşanan gerilime de değinen Şüebin, Çin'in "ticaret savaşı başlatmak istemediğini" ancak ABD'nin yanlış adımlarına karşı meşru önlemler almak zorunda kaldıklarını söyledi. Çin'in nadir toprak elementleri ihracatına yönelik denetimleri, "uluslararası yükümlülükler çerçevesinde alınmış yasal bir tedbir" olarak tanımlayan Büyükelçi, bu adımın küresel tedarik zincirine etkisinin sınırlı olacağını vurguladı.

"TÜRKİYE'NİN BÖLGEDEKİ ROLÜNÜ TAKDİRLE KARŞILIYORUZ"

Türkiye'nin Orta Doğu'daki etkisine dikkat çeken Şüebin, Ankara'nın bölgesel krizlerin çözümüne yönelik çabalarını takdirle karşıladıklarını söyledi. "Filistin, Ukrayna ve Suriye meselelerinde Türkiye ile benzer tutumlara sahibiz. Barışın ve istikrarın sağlanması için iletişimimizi ve koordinasyonumuzu artırmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin gündem olan sözleriyle ilgili Çin'den açıklama: Not ettik

Büyükelçi, Filistin için "iki devletli çözüm", Ukrayna için "müzakereyle barış", Suriye için ise "egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunması" vurgusu yaparak, Çin'in Türkiye ile bu alanlarda iş birliğini güçlendirme niyetinde olduğunu belirtti.

