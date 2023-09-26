Azerbaycan, Ermeni güçlerinden çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi

Azerbaycan ordusu, Karabağ bölgesi ve Kelbecer'de Ermeni güçlerinin terk ettiği çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdi. Silahlar ve mühimmatlar sivil altyapı tesislerinde ve terk edilmiş binalarda bulunmuş.

Azerbaycan ordusu, Karabağ bölgesi ve Kelbecer'de Ermeni güçlerinin terk ettiği çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ermenistan silahlı kuvvetleri birliklerine ve yasadışı Ermeni silahlı gruplarına ait askeri teçhizat, silah ve mühimmat bir kez daha Kelbecer'de ele geçirildi. Toplar, askeri araçlar, el bombaları ve diğer mühimmat Kelbecer bölgesindeki toplama noktasına nakledildi" denildi.

BİNALAR, SİLAH DEPOSU OLARAK KULLANILMIŞ

Bakanlık, sivil altyapı tesislerinin ve terk edilmiş birçok binanın silah deposu olarak kullanıldığını aktardı. Açıklamada, "Ermenistan silahlı kuvvetlerine bağlı birlikler ve yasadışı Ermeni silahlı gruplar tarafından sivil altyapının askeri amaçlarla kullanıldığı bir kez daha ortaya çıktı. Anti-terör operasyonunun ardından Karabağ ekonomik bölgesindeki terk edilmiş binaların incelenmesi sırasında, bu nesnelerin mühimmat deposu olarak kullanıldığı tespit edildi. Keşfedilen silah ve mühimmatla dolu kasalara, çeşitli tipte bomba atarlara ait mermilere, 'Kornet' tipi tanksavar füzeleri, askeri üniforma setlerine ve zırhlı kasklara el konuldu" ifadeleri kullanıldı.