Aydın'da İHA ile yakalanan 25 düzensiz göçmen

Aydın'da İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından lastik bot içerisinde tespit edilen 25 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'da İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından lastik bot içerisinde tespit edilen 25 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-7) tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 25 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN