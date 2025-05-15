Avrupa'da savunma şirketlerinin hisseleri müzakereler öncesi geriledi

Avrupa'da savunma şirketlerinin hisseleri, İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak barış müzakerelerinin açıklanmasının ardından düşüşe geçti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs'ta, üç yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı barışla neticelenmesi için müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti. Ukrayna yönetiminin de olumlu yanıt vermesinin ardından, uluslararası toplumda gözler, bugün Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak barış görüşmelerine çevrildi.

Bu gelişmeler, Avrupa genelinde savunma hisselerinin düşmesine neden oldu. Avrupa STOXX havacılık ve savunma endeksi son 5 günde yaklaşık yüzde 2 geriledi.

Yatırımcılar, 4. yılına giren Rusya-Ukrayna Savaşı'nda sürdürülebilir barışın gelmesi durumunda, bölge hükümetlerinin silah ve askeri teçhizata daha az harcama yapmak zorunda kalacağını öngörüyor.

Bu öngörülerle Alman silah üreticisi Rheinmetall hisseleri 9 Mayıs'ta 1744 avro ile zirvesini gördükten sonra yaklaşık yüzde 9 düşerek 1592 avroya geriledi. Son 5 gündeki düşüş yüzde 3,25'i buldu.

Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaş ve ABD'deki siyasi değişim, Avrupa'daki hükümetlerin savunma harcamalarını daha fazla artırmaya teşvik ederken, Leopard 2 tank üreticisi Rheinmetall hisse değerinin Ukrayna-Rusya Savaşı başlamasından bu yana yüzde 1400'den fazla yükselmesi dikkati çekti. Avrupa'nın en büyük mühimmat üreticisi Rheinmetall'ın toplam piyasa değeri ise hisselerindeki yükselişle birlikte 70 milyar avronun üzerine çıkarak, Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen'i de geride bıraktı.

İsveçli savunma şirketi Saab hisseleri son 5 günde yüzde 6,15, Fransız silah şirketi Thales hisseleri yaklaşık yüzde 5, İngiliz silah şirketi BAE Systems hisseleri yaklaşık yüzde 2 ve İtalyan Leonardo hisseleri yüzde 5 değer kaybetti.

Eurofighter için sensör sistemleri sağlayan Alman Hensoldt'un hisseleri de yaklaşık yüzde 4 geriledi.

Fransız Safran'ın ve İngiliz Rolls-Royce hisseleri yüzde 1 değer kazanırken, Avrupa merkezli çok uluslu havacılık şirketi Airbus'ın hisse değeri neredeyse sabit kaldı.

Avrupa'daki savunma şirketlerinde görülen düşüş Asya ve ABD'deki savunma şirketlerinin hisse performansına da yansıdı.

F-35'in üreticisi Lockheed Martin Corporation (LMC) yatırımcısına yüzde 2,51 kaybettirdi.

- Ukrayna-Rusya savaşı ve silah üreticileri

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası artan güvenlik tehditlerinin ardından özellikle Avrupa'da liderler savunma yatırımlarını artırma kararı almıştı.

Avrupa ülkelerinin savunma bütçelerinde artışa yönelmesi savunma sanayi ve havacılık firmalarının hisselerinde hızlı yükselişlere yol açtı.

Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesinin ardından Avrupa, savunma ve güvenlik politikalarında revizyona gitti.

Trump'ın göreve gelmesiyle ABD ve Ukrayna arasında soğuk rüzgarlar esmeye başlarken, ABD ve Avrupa arasında ekonomik ve savunma politikaları açısından ayrışmalar görüldü.

ABD ve Rusya arasındaki Ukrayna görüşmelerinde dışlanan Avrupa'nın siyasi liderleri, Avrupa Birliği'nin sürdürülebilir bir savunma planı oluşturması için çalışmalar yapmaya başladı.

Başkan Trump'ın Avrupa'nın askeri kaynaklara daha fazla yatırım yapması gerektiğini söylemesinin ardından da Avrupa'daki silah üreticilerinin hisseleri yükselmişti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından envanterde oluşan boşluklar ve ABD ile yaşanan gerilim, Avrupa ülkelerini savunma sanayii alanında daha fazla harcama yapmaya itiyor.