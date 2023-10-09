Artvin'de şiddetli yağışlar sonucu heyelan ve seller meydana geldi

Artvin'de şiddetli yağışlar etkili oldu

Borçka ilçesinde heyelan ve seller meydana geldi

ARTVİN - Artvin'i etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle Borçka ilçesinde heyelan ve seller meydana geldi.

Artvin'de öğle saatlerinde etkisini gösteren yağışlar nedeniyle dereler ve ırmaklar taştı. Şiddetli yağışlar tarım arazilerine ve evlere zarar verdi. AFAD tarafından yapılan incelemeler sonucunda tedbir amaçlı 2 ev boşaltıldı. Yağışlar nedeniyle Borçka ilçesine bağlı Güreşen Köyü'nde meydana gelen toprak kaymaları ile köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı. Güreşen Köyü bölgesinde yaşanan yağışlar nedeni ile kapanan yollar için AFAD, Özel İdare ve jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Borçka-Güreşen arasındaki 7 köye ulaşım sağlayan grup köy yolu meydana gelen heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapanırken, Artvin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesindeki ekipler heyelan meydana gelen bölgelerde durum ve hasar tespit çalışmalarına başladı.