Yolsuzluk skandallarıyla çalkalanan Arjantin'de Devlet Başkanı Milei rock konseri verdi

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, 7 Ekim Pazartesi akşamı başkent Buenos Aires'te düzenlenen yeni kitabının lansmanını, beklenmedik bir şekilde bir rock konserine dönüştürdü.

KİTAP TANITIMI, ROCK KONSERİNE DÖNÜŞTÜ

"Mucizenin İnşası" isimli kitabının tanıtımı amacıyla organize edilen etkinlik, devlet televizyonundan canlı yayınlanan bir sahne şovuna evrildi. Etkinliği deri ceketle başlatan Milei, kapanışta takım elbise ve kravatla sahneye çıkarak, 10 Aralık'tan sonra kongrede güç kazanması halinde kapsamlı reformlara başlayacağını açıkladı.

Yaklaşık 15 bin kişinin toplandığı etkinlikte Milei, Charly García'nın "Demoliendo Hoteles" ve Nino Bravo'nun "Libre" şarkılarını seslendirerek hem Arjantin'in karanlık askeri dönemine hem de Franco sonrası İspanya'ya göndermelerde bulundu. Analistler, bu gösterinin yaklaşan 26 Ekim yasama seçimleri öncesi seçmen tabanını motive etmeye yönelik bir adım olduğunu belirtti.

ESPERT SKANDALI VE 200 BİN DOLARLIK BAĞLANTI

Ancak bu gösterinin ardında başka bir gerekçenin daha olabileceği konuşuluyor: Hükümetin en önemli adaylarından birinin adının karıştığı bir yolsuzluk skandalı. Milei'nin partisinden Buenos Aires eyaleti milletvekili adayı gösterilen José Luis Espert, seçimlere yalnızca üç hafta kala büyük bir skandalın merkezinde yer aldı. Espert'in, 2020 yılında uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla gündeme gelen iş insanı Federico "Fred" Machado'dan 200 bin dolar aldığı ortaya çıktı.

José Luis Espert

Başlangıçta suçlamaları reddeden Espert, paranın Guatemala'daki bir madencilik şirketine verdiği danışmanlık hizmetinin karşılığı olduğunu savundu. Ancak, ABD Adalet Bakanlığı'nın 2021'de Machado'yu ciddi suçlamalarla yargıya sevk etmesi sonrası, Espert'in bu iş insanıyla olan ilişkileri derinlemesine sorgulanmaya başlandı. Banka kayıtları ve seyahat belgeleri, Espert'in Machado'nun özel jetini kullandığını ve onunla doğrudan iş ilişkisi olduğunu ortaya koydu.

ADAYLIKTAN GERİ ADIM ATTI

5 Ekim'de Espert, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla milletvekili adaylığından çekildiğini duyurdu. Kamuoyuna, suçlamaların "sistemin kendisine karşı kurduğu bir komplo" olduğunu söyleyen Espert, suçsuzluğunu mahkeme önünde ispat edeceğini belirtti.

Bu gelişme, Milei hükümeti açısından ciddi bir siyasi darbe anlamına geldi. Partide bazı isimler Espert'in görevden tamamen alınmasını talep ederken, parti yönetimi hızlı bir adım attı. Espert'in yerine, eski Cumhurbaşkanı Mauricio Macri'nin yakın müttefiki Diego Santilli aday gösterildi. Bu değişiklik, parti içindeki krizi kontrol altına alma ve kamuoyuna güven verme amacı taşıyordu.

Diego Santilli

MUHALEFETTEN SERT TEPKİ: BAŞKA BİR GERÇEKLİKTE YAŞIYOR

Milei'nin sahnede gerçekleştirdiği şov, sadece destekçileri tarafından değil, muhalefet cephesinde de büyük yankı uyandırdı. Buenos Aires Valisi Axel Kicillof, "Başkan başka bir gerçeklikte yaşıyor" sözleriyle durumu eleştirirken, eski Savunma Bakanı ve eski Ekonomi Bakanı Ricardo López Murphy, sosyal medya üzerinden "Dünya gezegenine geri dön, başkan. Ülkemiz sana burada ihtiyaç duyuyor" paylaşımında bulundu.

HALKIN GÜNDEMİNDE EKONOMİK KRİZ VAR

Arjantin'in içinde bulunduğu derin ekonomik kriz, halkın gündeminde ilk sırada yer alıyor. Yıllık enflasyon yüzde 120'yi aşmış durumda; peso hızla değer kaybediyor. Temel tüketim ürünlerinin fiyatları neredeyse her gün değişiyor. Market alışverişinden akaryakıta kadar her alanda hissedilen bu belirsizlik, özellikle dar gelirli kesimler için büyük bir kaygı kaynağı.

Ancak bu tabloya rağmen, Milei'nin özellikle genç ve şehirli orta sınıftan destekçi kitlesi, onu yalnız bırakmıyor. Başkanın sahne performansları, kimi çevrelerce halkın moralini yükseltmeye çalışan bir umut mesajı olarak görülüyor. Öte yandan muhalefet, bu tür etkinliklerin ekonomik sorunlardan dikkat dağıtma amacı taşıdığını savunuyor.