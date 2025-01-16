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Almanya'nın 2023 Göç Raporu: Net Göç 663 Bin Kişi

Almanya'nın 2023 Göç Raporu: Net Göç 663 Bin Kişi
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Almanya Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nden gelen 2023 Göç Raporu, ülkeye göç edenlerin sayısının bir önceki yıla göre önemli ölçüde azaldığını gösterdi. Ukrayna'dan gelen göçmen sayısındaki düşüşe dikkat çekildi. Ayrıca, sığınma başvurularında artış gözlemlenirken, çalışma ve eğitim göçünde azalma yaşandı.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) Araştırma Merkezi'nin hazırladığı 2023 Göç Raporu, detaylı istatistiklerle Bakanlar Kurulu'na sunuldu. Raporda, Almanya'ya 2023 yılında 1.93 milyon kişinin göç ettiği, 1.27 milyon kişinin ise ülkeyi terk ettiği belirtildi. Böylece net göç 663 bin kişi olarak kaydedildi ve bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yarı yarıya azaldı. Bu düşüş, özellikle Ukrayna'dan gelen mülteci sayısındaki azalmaya bağlandı.

BAMF Araştırma Merkezi'nden Dr. Susanne Worbs, 2023 yılında Ukrayna'dan Almanya'ya sadece 276 bin kişinin göç ettiğini belirtti. Ancak Ukrayna, göçmenlerin geldiği ülkeler arasında hala ilk sırada yer aldı. 2022'ye kıyasla Almanya'ya göç eden yabancı uyruklu kişilerin sayısı yüzde 30 oranında azaldı.

Nüfusun yüzde 29.7'si göçmen kökenli

Rapora göre, Almanya'da 2023 itibarıyla 24.9 milyon kişinin en az bir ebeveyni veya kendisi yabancı kökenli. Bu, toplam nüfusun yüzde 29.7'sine denk geliyor. 2021 yılına göre bu oran yüzde 2.4 artış gösterdi. Göçmen kökenlilerin yarısına yakını Alman vatandaşlığına sahipken, üçte ikisi bizzat Almanya'ya göç etmiş bireylerden oluşuyor.

2023'te göç hareketlerinin yüzde 63.4'ü Avrupa Birliği ülkeleri arasında gerçekleşti. Almanya'ya en çok göçmen gönderen ülkeler arasında yüzde 13 ile Ukrayna, yüzde 9.8 ile Romanya ve yüzde 6.5 ile Türkiye yer aldı. Almanya'dan ayrılanların ise büyük çoğunluğu Avrupa ülkelerine göç etti. Bu ülkeler arasında Romanya, Ukrayna, Polonya ve Bulgaristan başı çekiyor.

Sığınma başvurularında artış var

2023 yılında Almanya'ya toplam 329 bin 120 ilk sığınma başvurusu yapıldı. Bu sayı, bir önceki yıla göre yüzde 51.1 artış gösterdi. Sığınmacıların başlıca geldikleri ülkeler arasında yüzde 31.2 ile Suriye, yüzde 18.6 ile Türkiye ve yüzde 15.6 ile Afganistan bulunuyor. Ancak 2024 yılında sığınma başvurularında yaklaşık 100 bin kişilik bir düşüş yaşandı.

Çalışma ve eğitim göçü azaldı

2023 yılında AB dışından gelen 72 bin 400 kişiye çalışma izni verildi. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 0.9 oranında bir azalma anlamına geliyor. Eğitim amacıyla Almanya'ya gelen öğrenci sayısı da yaklaşık yüzde 2.7 oranında azalarak 40 binin üzerinde kaldı.

Almanya'daki göç hareketleri, hem ekonomik hem de sosyal açıdan önem taşırken, rapor göç politikalarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Çalışma izinleri ve eğitim göçü gibi alanlarda yaşanan düşüş, nitelikli iş gücü açığının giderilmesi için daha kapsamlı politikaların gerektiğine işaret ediyor.

Kaynak: ANKA / Dünya
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