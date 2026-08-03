Almanya'da elektrikli otomobil indirimleri azaldı, içten yanmalı araçlarda arttı

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya'da otomotiv sektörünün, temmuz ayında elektrikli otomobillere uygulanan indirimleri bir kez daha azalttığı, buna karşılık içten yanmalı motorlu araçlarda indirim oranlarını artırdığı bildirildi. Böylece iki araç grubu arasındaki satın alma fiyatı farkı büyüdü.

Özel araştırma kuruluşu Center Automotive Research'ün (CAR) temmuz ayı piyasa araştırmasına göre, yeni elektrikli otomobillerde ortalama indirim oranı, liste fiyatının yüzde 17,6'sına geriledi. İçten yanmalı motorlu modellerde ise ortalama indirim oranı yüzde 19,4'e yükseldi.

CAR Araştırma Direktörü Ferdinand Dudenhöffer, elektrikli otomobillerin yüksek akaryakıt fiyatları ve devlet destekleri sayesinde tüketiciler açısından cazibesini koruduğunu, pazar paylarını da artırdığını belirtti. Dudenhöffer, bu nedenle üreticilerin elektrikli araçlarda ek satış teşvikine ihtiyaç duymadığını ifade etti.

Araştırmaya göre üreticiler ve bayiler, elektrikli araçlardan sağlanan tasarrufu içten yanmalı modellerin satışını desteklemek için kullanıyor. Bu kapsamda söz konusu araçlarda uygulanan indirimler son bir ayda 1 puan arttı. Bu gelişmeyle, en çok satılan elektrikli otomobiller ile en popüler içten yanmalı modeller arasındaki satın alma fiyatı farkı 2 bin 363 avroya yükseldi. Aralık 2025'te bu farkın yaklaşık bin avro daha düşük olduğu kaydedildi.

Kaynak: ANKA