Adana İmamoğlu ilçesinde orman yangını çıktı
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yangına karadan müdahale sürüyor.
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
İmamoğlu ilçesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangının henüz çıkış nedeni belirlenemezken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etmeye başladı. Kozan Orman İlçe Müdürlüğüne bağlı 8 arazöz, 2 su tankı, 4 ilk müdahale aracı, 40 işçi sevk edilirken yangına karadan müdahale sürüyor. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya