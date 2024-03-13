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ABD Temsilciler Meclisi TikTok'un ABD'de yasaklanmasını onayladı

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ABD Temsilciler Meclisi, TikTok'un ABD'de yasaklanmasının önünü açan tasarıya onay verdi. Tasarı, TikTok'un sahibi Çinli ByteDance şirketini uygulamayı satmaya zorluyor. Yasa, Beyaz Saray'ın onayına sunulmadan önce Senato'da oylanacak.

ABD Temsilciler Meclisi, TikTok'un ABD'de yasaklanmasının önünü açan tasarıya onay verdi.

İki partinin de desteklediği yasa tasarısı, TikTok’un sahibi Çinli ByteDance şirketini, 30 Eylül’e kadar bu uygulamayı satmaya zorluyor. Aksi takdirde uygulama ABD'de kullanılamayacak.

Yasanın Beyaz Saray’ın onayına sunulmadan önce Senato’da da oylanması gerekiyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre’den geçmesi durumunda yasayı onaylayacağını açıkladı.

Kasım ayındaki başkanlık seçimleri öncesinde sosyal medya şirketleri eleştirilerin odağında.

TikTok 2020’de ABD’de yasaklanmanın eşiğine gelmişti. O dönem ABD’li siyasetçiler, ByteDance’ın TikTok kullanıcılarına ait verileri Çin hükümetine verebileceğine yönelik endişelerini dile getirmiş, ByteDance ise Çin hükümeti istese bile böyle bir şey yapmayacaklarını savunmuştu.

Trump’ın 2020’de imzaladığı ve ByteDance’ı TikTok’u satmaya zorlayan başkanlık kararnamesi ise yasal engellerle karşılaşmıştı.

TikTok ABD’deki en popüler uygulamalardan; özellikle de gençler arasında.

Tasarıyı hazırlayanlardan Cumhuriyetçi Parti üyesi Mike Gallagher, "ABD, Çin Komünist Partisi ile bağı olan bir şirketin ülkedeki hakim haber platformu olması riskini alamaz" ifadelerini kullandı.

TikTok ise yetkililere güvence vererek, ABD'deki 150 milyon kullanıcısının bilgisinin şirketin Çin ayağıyla paylaşılmayacağını söylüyor.

Öte yandan Wall Street Journal gazetesinin araştırmasına göre, ABD'deki TikTok verileri gayriresmi olarak Çin'deki ByteDance ile paylaşılmaya devam ediyor.

Demokratların Temsilciler Meclisi'ndeki lideri Hakeem Jeffries, tasarıyı memnuniyetle karşıladıklarını söyleyerek, bunun "TikTok bilgilerinin istismar edilme ihtimalini azalttığını" belirtti.

Tasarının Senato'da nasıl sonuçlanacağı ise belirsiz. Zira eski ABD Başkanı Donald Trump'ın TikTok'a karşı tavrını değiştirmesi, sonucu etkileyebilir.

2020’de ABD Başkanı’yken TikTok’u yasaklamaya çalışan Trump, önceki gün NBC televizyonuna verdiği demeçte “TikTok’u yasaklamak yalnızca halk düşmanı Facebook’a yarar” demişti.

Cumhuriyetçi Parti’nin bu yılki başkanlık seçiminde adayı olacak Trump, TikTok uygulamasının güvenliği hakkında “İyi özellikleri de var, kötü yanları da var” dedi:

“TikTok’u seven pek çok kişi var. TikTok’suz kafayı yiyen çok sayıda çocuk da var.”

TikTok’u bir ulusal güvenlik sorunu olarak görenlere hak verdiğini söyleyen Trump, Facebook’un da ABD hükümetine bir tehdit oluşturduğunu savundu:

“Facebook’un ülkemize çok zararlı olduğunu düşünüyorum, özellikle de seçimler söz konusu olduğunda.”

Trump’ın yorumlarının ardından Facebook’un sahibi Meta’nın hisseleri yüzde 4 değer kaybetti.

BBC

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