ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'e yardım için uçak gemi filosunu Doğu Akdeniz'e gönderdi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Hamas'ın Cumartesi sabahı başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu sonrası, İsrail'e yardıma hazır olması amacıyla uçak gemi filosunu Doğu Akdeniz'e gönderme talimatı verdi. Austin'in talimatıyla USS Gerald R Ford uçak gemisi, bir füze kruvazörü ve dört füze imha gemisi bölgeye hareket etti. Bölgeye Amerikan savaş uçakları da gönderilecek. ABD hem İsrail'e ekipman ve mühimmat desteği verecek hem de askeri yardımını önümüzdeki günlerde artıracak.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Hamas'ın Cumartesi sabahı başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu sonrası, İsrail'e yardıma hazır olması amacıyla uçak gemi filosunu Doğu Akdeniz'e gönderme talimatı verdi.

Austin'in talimatıyla USS Gerald R Ford uçak gemisi, bir füze kruvazörü ve dört füze imha gemisi bölgeye hareket etti. Bölgeye Amerikan savaş uçakları da gönderilecek.

ABD hem İsrail'e ekipman ve mühimmat desteği verecek hem de askeri yardımını önümüzdeki günlerde artıracak.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, İsrail'in düşmanlarının bölgedeki son gelişmeleri fırsata çevirmeye çalıştığı, ABD'nin bunu engelleyeceği belirtildi.

ABD, özellikle Lübnan’daki güçlü Hizbullah hareketinin Hamas-İsrail savaşına dahil olmasını engellemek istiyor.

İran, Hizbullah'ı destekiyor. Hizbullah'ın da Hamas’a da askeri ve ekonomik destek verdiği biliniyor.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Hamas'ın saldırısını desteklediklerini söyledi ve İsrail'i faaliyetleriyle, "bölgede güvenliği tehlikeye atmakla" suçladı. Ancak Tahran yönetimi Hamas'ın son saldırılarına doğrudan katılmadığını vurguluyor.

Hamas, İran'ın Aksa Tufanı Operasyonu'na destek verdiğini duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise İran'ın Hamas'ın saldırılarına doğrudan müdahil olduğuna ilişkin kanıtları görmediklerini söyledi. Ancak Blinken, "İran, Hamas'a yıllardır yardım ediyor" dedi.

ABD, her yıl yakın müttefiki İsrail'e milyarlarca dolarlık askeri yardım yapıyor.

İsrail, İkinci Dünya Savaşı sonrası yana ABD'den en çok dış yardım alan ülke.