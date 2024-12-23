ABD'li ünlü iş insanı Elon Musk Amerikan Merkez Bankası'nı "saçma" diyerek hedef aldı

FED'in faiz indirimi sürecinin değerlendirildiği bir mesaja cevap veren Elon Musk, bankanın 'saçma bir şekilde çok fazla personeli' olduğunu söyledi. ABD'de başkan seçilen Donald Trump'a seçim boyu büyük destek veren Tesla ve X'in sahibi Elon Musk'ın "Hükümet Verimliliği Departmanı"na liderlik edeceği konuşuluyordu. Musk ise göreve başlamadan önce X hesabından FED'e ilişkin ilginç bir değerlendirme yaptı.

TESLA VE X SAHİBİ MUSK, VERİMLİLİK VURGUSU YAPTI

FED'in faiz indirimi sürecinin değerlendirildiği bir mesaja cevap veren Elon Musk, bankanın 'saçma bir şekilde çok fazla personeli' olduğunu söyledi. Bir kullanıcının FED'in faiz indirimine ilişkin mesajına cevap veren Musk, bankanın personel sayısını eleştirdi.

Alıntılanan mesajda şu ifadeler yer alıyordu: ABD Merkez Bankası (FED) Çarşamba günü faiz oranlarını 25 baz puan düşürerek federal fon oranını %4,25-%4,50'ye indirdi. Jerome Powell, 2025 için sadece iki faiz indirimi öngördü. Bu rakam, bu yılın başlarında öngörülen dört faiz indiriminden daha düşük. Powell, FED'in kalıcı enflasyon konusundaki endişelerinin arttığını yansıtarak Eylül ayından bu yana faiz oranlarını Eylül'den beri bir puan düşürdükten sonra 'daha fazla indirim konusunda dikkatli olacakları' yeni bir aşamaya girdiklerini vurguladı. FED'in gelecekteki faiz indirimlerine yönelik daha temkinli yaklaşımına piyasalar olumsuz tepki verdi ve S&P 500 duyurudan sonraki saatler içinde yüzde 3 düştü.

Musk ise bu mesaja "FED saçma bir şekilde fazla personele sahip" diyerek cevap verdi. Musk'ın daha göreve başlamadan Fed'i hedef alan bu sözleri, "savaş başladı" şeklinde yorumlandı.

MUSK'IN 2022'DEKİ FED UYARILARI HATIRLANDI

Musk, 2022 yılında da FED'in yüksek montanlı faiz artışının deflasyon riskini gündeme getireceğini ve faiz indirimine gidilmesi gerektiğini ifade etmişti.