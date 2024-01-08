Üye Girişi
Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, BAE Devlet Başkanı ile görüştü

Güncelleme:
Abone Ol

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid bin Sultan en-Nehyan ile bir araya geldi. Görüşmede, bölgedeki çatışmaların genişlemesini önlemeye ve Gazze'deki insani ihtiyaçları ele almaya yönelik çabalar ele alındı.

Orta Doğu temaslarını sürdüren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid bin Sultan en-Nehyan ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Bugün Abu Dabi'de Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid bin Sultan Nehyan ile bir araya gelerek bölgedeki çatışmaların genişlemesini önlemeye ve Gazze'deki insani ihtiyaçları ele almaya yönelik çabaları görüştüm. Bağımsız bir Filistin devletinin kurulması yönündeki kararlılığımızın devam ettiğinin altını çizdim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Birleşik Arap Emirlikleri Antony Blinken Orta Doğu Dış Politika Dünya Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title