ABD'den çok konuşulacak 'yaptırım' kararı! Aralarında Türkiye de var

ABD'den çok konuşulacak bir yaptırım kararı geldi.

ARALARINDA TÜRKİYE DE VAR

Abd Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Hong Kong, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye merkezli bir yaşa dışı İran finansal ağına yaptırım uyguladıklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce

"BU FONLAR, ON YILLARDIR DEVRİM MUHAFIZLARI'NA FAYDA SAĞLAMAKTA"

Bruce, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "ABD Hong Kong, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye merkezli yasa dışı bir İran finansal ağına yaptırım uyguluyor. İran petrol ticaretinden elde edilen bu fonlar, on yıllardır İran'ın terörist vekillerini destekleyen İslam Devrim Muhafızları'na fayda sağlamakta."