ABD'de çevreye duyarlı defin işlemleri yapan cenaze levazımatçısında 189 ceset bulundu

ABD'nin Colorado eyaletindeki bir cenaze levazımatçısında en az 189 adet çürümekte olan ceset bulundu. Yetkililer, şikayetler üzerine harekete geçerek soruşturma başlattı. FBI, cesetlerin kimlik teşhisinde yardımcı oluyor. Levazımatçı, bedenlerin biyolojik olarak parçalanan tabutlara yerleştirildiğini belirtiyor. Soruşturma devam ettikçe daha fazla ceset bulunabileceği belirtiliyor.

ABD’nin Colorado eyaletinde yer alan ve çevreye duyarlı defin işlemleri yapan bir cenaze levazımatçısında en az 189 adet çürümekte olan ceset bulundu.

İki hafta önceki haberlerde 115 cesetten bahsediliyordu.

Yetkililer “Doğaya Dön” (The Return to Nature) adlı cenaze evinden şiddetli kokuların geldiği şikayetleri üzerine harekete geçti.

Levazımatçıya giren bir yetkili mekanı “korkunç ve tehlikeli” olarak niteledi.

BBC muhabiri Chloe Kim’in haberine göre FBI, yeni bulunan cesetlerin kimlik teşhisinin yapılması için yardımcı oluyor.

Penrose adı verilen bir kasabada bulunan levazımatçı, cesetlerin defin işlemlerinde hiçbir kimyasalın kullanılmadığını belirterek, bedenlerin biyolojik olarak parçalanan tabutlara yerleştirildiğini söylüyor.

Yetkililer soruşturma devam ettikçe daha fazla ceset bulunabileceğini belirtti.

Levazımatçının bulunduğu Fremont şehrinden polis yetkilisi Allen Cooper, soruşturma devam ederken yaşananlardan etkilenen ailelere destek vermeye çalıştıklarını açıkladı.

Ekim ayının başında başlayan soruşturma kapsamında levazımatçısının Jon Hallford, “insan kalıntılarını uygun olmayan bir şekilde muhafaza etmekle” suçlanıyor.

Eyalette yeşil cenaze evlerine izin veriliyor, ancak kalıntıların 24 saat içinde gömülmesi ya da doğru koşullarda buzdolaplarında muhafaza edilmesi gerekiyor.

Daha önce yetkililerin yaptığı açıklamalarda DNA ve parmak izi araştırması sonucu cesetlerin kimliğini teşhis etmenin uzun sürebileceği ifade edilmişti.