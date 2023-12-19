AB, X Sosyal Medya Platformuna Dava Açacak

AB Komisyonu Üyesi Thierry Breton, X sosyal medya platformunun dezenformasyon içerikleri ile mücadele yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle dava açılacağını duyurdu. Elon Musk ise diğer sosyal medya platformlarına da harekete geçilip geçilmeyeceğini sordu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Üyesi Thierry Breton, dün yaptığı açıklamada X sosyal medya platformuna dezenformasyon içerikleri ile mücadele yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle dava açılacağını duyurdu.

AB İç Pazardan Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Thierry Breton, Elon Musk'un sahibi olduğu X sosyal medya platformu hakkında yaptığı açıklamada, dezenformasyon içerikleri ile mücadele yükümlülüklerinin ihlali, şeffaflık yükümlülüklerinin ihlali ve şüpheli aldatıcı kullanıcı arayüzü tasarımı gerekçesiyle dava açılacağını belirtti.

MUSK: DİĞER PLATFORMLAR İÇİN DE HAREKETE GEÇECEK MİSİNİZ

AB Komisyonu'nun kararına tepki gösteren Elon Musk, "Diğer sosyal medya platformlarına karşı harekete geçiyor musunuz? Çünkü bu platformla ilgili sorunlarınız varsa, hiçbiri mükemmel değil hatta diğerleri çok daha kötü" ifadelerini kullandı.