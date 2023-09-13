AB, Rusya'ya yaptırımları 6 ay daha uzattı

Avrupa Birliği Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sebebiyle uygulanan yaptırımları 6 ay daha uzattı. Yaptırımlar, 1800 kişi ve kuruluşu hedef alıyor.

Avrupa Birliği Konseyi, bugün Rusya'nı Ukrayna'yı işgali sebebiyle 1800 kişi ve kuruluşa uygulanan mevcut yaptırımları 6 ay uzattı.

AB Konseyi açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Konsey bugün Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını baltalayan veya tehdit edenleri hedef alan kısıtlayıcı tedbirleri, 15 Mart 2024'e kadar 6 ay daha uzatmaya karar verdi.

Mevcut kısıtlayıcı tedbirler, gerçek kişiler için seyahat kısıtlamaları, varlıkların dondurulması ve adı açıklanan kişi ve kuruluşlara fon veya diğer ekonomik kaynakların sağlanmasının yasaklanmasını öngörmektedir.

Yaptırımlar, çoğu Rusya'nın Ukrayna'ya karşı devam eden haksız ve kışkırtılmamış askeri saldırganlığına tepki olarak hedef alınan yaklaşık 1800 kişi ve kuruluşa uygulanmaya devam edecek. Yaptırımların gözden geçirilmesi kapsamında Konsey ayrıca dört kişinin listelerde yer almamasına da karar verdi."