Avrupa Birliği benzinli ve dizel otomobil yasağını hafifletiyor
Avrupa Birliği, Almanya ve İtalya gibi ülkeler ile otomotiv sektöründen gelen baskılarla daha önce 2035 yılı olarak belirlenmiş içten yanmalı motora sahip yeni otomobil satış yasağını hafifletmeye hazırlanıyor. Otomobil üreticilerinin 2035'ten itibaren egzoz emisyonlarını yüzde 100 düşürme hedefi, yüzde 90 olarak güncellenecek. Kalan yüzde 10'luk emisyon, Avrupa'da üretilmiş düşük karbonlu çelik kullanımı, e-yakıtlar ve biyoyakıtlar yoluyla telafi edilebilecek.

  • Avrupa Birliği, 2035'ten itibaren yeni otomobiller için egzoz emisyonlarını yüzde 100 düşürme hedefini yüzde 90 olarak güncelledi.
  • 2035 sonrasında Avrupa Birliği ülkelerinde içten yanmalı motorlu şarj edilebilir hibritler, menzil genişleticili araçlar ve hafif hibritler satılabilecek.
  • Avrupa Birliği, batarya sanayisini desteklemek için sektöre 1,5 milyar Euro faizsiz kredi sağlayacak.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni otomobillere yönelik emisyon kurallarında değişiklikler içeren "otomotiv paketi" adlı düzenleme teklifini kamuoyu ile paylaştı.

2035 İÇİN ÖNGÖRÜLEN İÇTEN YANMALI MOTOR YASAĞI HAFİFLİYOR

Pakete göre, otomobil ve hafif ticari araçlar için gelecekte hedeflenen karbon emisyon standartları değiştirilecek. Otomobil üreticilerinin 2035'ten itibaren egzoz emisyonlarını yüzde 100 düşürme hedefi, yüzde 90 olarak güncellenecek. Kalan yüzde 10'luk emisyon, AB'de üretilmiş düşük karbonlu çelik kullanımı, e-yakıtlar ve biyoyakıtlar yoluyla telafi edilebilecek.

Böylece, AB'nin 2035'ten itibaren geçerli olan içten yanmalı motora sahip yeni otomobil satış yasağı hafiflemiş olacak. AB ülkelerinde, 2035 sonrasında içten yanmalı motoru olan şarj edilebilir hibritler, menzil genişleticiye sahip araçlar ve hafif hibritler satılabilecek.

BATARYA SANAYİSİNE 1,5 MİLYAR EURO FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ

Ayrıca Avrupa piyasasına daha fazla küçük elektrikli model sunulması teşvik edilecek. Bunun için otomobil üreticileri, AB'de üretilen küçük ve uygun fiyatlı elektrikli araçlara yönelik uygun kredilerden yararlanabilecek.

Avrupa'da batarya sanayisini desteklemek için sektöre 1,5 milyar Euro faizsiz kredi sağlanacak. Avrupalı otomobil üreticilerinin idari yükünü hafifletmek ve maliyetlerini azaltmak için sektördeki bürokratik işlemler azaltılacak. Söz konusu paket, AB ülkeleri ve Avrupa Parlamentosu (AP) onayının ardından yürürlüğe girecek.

SIFIR EMİSYONLU OLMASI ŞARTI KOŞULMUŞTU

AB'nin iklim hedefi doğrultusunda yeni otomobillere katı karbon emisyon standartları getirecek yasa, 2023'te Avrupa Parlamentosunda kabul edilmişti. Yasayla, AB üyesi ülkelerde 2035'ten itibaren satılacak yeni bütün otomobil ve hafif ticari araçların sıfır emisyonlu olması şartı koşulmuştu. Özellikle gelişmiş otomobil üretim kapasitesine sahip olan Almanya ve İtalya gibi AB ülkeleri, 2035'ten itibaren AB içinde satılacak yeni bütün otomobillerin sıfır emisyonlu olması hedefinde değişikliğe gidilmesini talep ediyordu.

Avrupa'daki büyük otomobil üreticileri de sektöre daha fazla destek sağlanmasını, AB'nin karbon emisyon hedeflerini düşürmesini, 2035 yılı içten yanmalı motora sahip otomobil satış yasağının kaldırılmasını ve Avrupa ülkelerinde yerli üretim elektrikli otomobil alımının cazip hale getirilmesini istiyordu. Avrupa'da otomotiv sektöründe yaklaşık 13 milyon kişi istihdam ediliyor.

Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
