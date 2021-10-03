Dünya Supersport Şampiyonası'nda Can Öncü, ikinci yarışı 10. bitirdi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dünya Supersport Şampiyonası'nda Can Öncü, ikinci yarışı 10. bitirdi

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor
Dünya Supersport Şampiyonası'nda Can Öncü, ikinci yarışı 10. bitirdi

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Portekiz'de düzenlenen 10. ayağında ikinci yarışı 10. sırada tamamladı.

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Portekiz'de düzenlenen 10. ayağında ikinci yarışı 10. sırada tamamladı.

Kawasaki Puccetti takımı adına yarışan Can Öncü, Portekiz'in Portimao kentindeki 4.5 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde düzenlenen ikinci yarışta bitiş çizgisini 10. sırada geçti.

Yarışta, Evan Bros. WorldSSP Yamaha takımından Güney Afrikalı Steven Odendaal birinci, GMT94 Yamaha'dan Fransız Jules Cluzel ikinci, Biblion Iberica Yamaha'dan İtalyan Federico Caricasulo üçüncü oldu.

Can Öncü, 127 puanla pilotlar klasmanında 10. sırada yer alıyor.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri
İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonu oldu

İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonu oldu

 Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de birinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de birinci oldu

 Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de Dünya Superbike Şampiyonası'nın 11. ayağında ilk yarışı, birinci sırada tamamlayarak, bu yılki...

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de Dünya Superbike Şampiyonası'nın 11. ayağında ilk yarışı, birinci sırada tamamlayarak, bu yılki...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pınar Deniz Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Mehmet Topal Serdar Aziz Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Mehmet Nuri Cengiz Ergün Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Dünya Supersport Şampiyonası'nda Can Öncü, ikinci yarışı 10. bitirdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 16:07:14. #1.17#