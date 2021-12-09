Dünya şampiyonu Razgatlıoğlu'na coşkulu karşılama

ALANYA, ANTALYA (DHA) - Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşan ilk Türk motosikletçi olarak tarihe geçen Toprak Razgatlıoğlu, memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde büyük coşkuyla karşılandı.

Alanya'nın girişinde kalabalık konvoyla karşılanan Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu için Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene Kaymakam Fatih Ürkmezer, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve davetliler ile yüzlerce vatandaş katıldı.

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer de "Toprak Razgatlıoğlu'nu çok tebrik ediyorum. Toprak Razgatlıoğlu başta ülkemizi ama tabii en çok da Alanyalıları gururlandırdı" diye konuştu.