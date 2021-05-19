Dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden özel sporcular ağırlandı
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Dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden özel sporcular ağırlandı

Dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden özel sporcular ağırlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden ve gümüş madalya kazanan, aynı zamanda Tokyo Paralimpik oyunlarında temsil edecek olan Denizli Görme Engelliler Okulu Spor Kulübü sporcu öğrencilerini makamında ağırladı.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden ve gümüş madalya kazanan, aynı zamanda Tokyo Paralimpik oyunlarında temsil edecek olan Denizli Görme Engelliler Okulu Spor Kulübü sporcu öğrencilerini makamında ağırladı.

Eğitim Kurumları Yaptırma ve Yaşatma Derneği Denizli Görme Engelliler İlkokulu-Ortaokulu Spor Kulübünün başarılı sporcu öğrencilerini makamında kabul eden İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, öğrencilerin başarıları ile gururlandıklarını dile getirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici; "Goalball branşında 2017 yılında Finlandiya'da yapılan Avrupa Şampiyonası - 2018 yılında İsveç'te gerçekleştirilen Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil eden ve gümüş madalya kazanan, aynı zamanda ülkemizi Tokyo Paralimpik oyunlarında temsil edecek olan Denizli Görme Engelliler Okulu Spor Kulübü Sporcu öğrencilerimiz Şeydanur Kaplan ve Berfin Altan ile Gaziantep ilinde düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonasında dereceye giren Ümmü Eymen Çeneli ve Tahir Uras Ercan'ı başarılarından dolayı tebrik ediyorum" dedi.

"Onlar azmin ve gayretin en özel temsilcileri olarak tarihe geçtiler"

Ekici; "Onlar azmin ve gayretin en özel temsilcileri olarak tarihe geçtiler. Öğrencilerimizin akademik, sanatsal ve spor alanlarındaki başarıları bizleri her zaman gururlandırıyor. Denizli eğitimde olduğu gibi her alanda da başarı öyküleri ile dolu bir şehir. Öğrencilerimizin başarılarında onlara her daim destek olan ve yol gösteren Beden Egitimi Öğretmenimiz Hüseyin Atmaca ile Okul Müdürü Mahmut Çiçek'e de teşekkür ederim. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız öncesi böylesine anlamlı bir ziyaret bizleri çok mutlu etti. Başarılı öğrencilerimizin hem eğitim anlamında hemde sporsal faaliyetde ömür boyu başarılı olmalarını diliyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

Dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden özel sporcular ağırlandı
Dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden özel sporcular ağırlandı
Dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden özel sporcular ağırlandı
Dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden özel sporcular ağırlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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