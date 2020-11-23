Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 41 milyonu geçti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 41 milyonu geçti

23.11.2020 21:23 | Son Güncelleme: 23.11.2020 21:23
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 41 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 41 milyonu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 41 milyonu aştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki son bilgilere göre, dünyada virüs bulaşan 41 milyon 1360 kişi iyileşti.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 3 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Hindistan'da 8 milyon 600 bin 808, ABD'de 7 milyon 460 bin 705 ve Brezilya'da 5 milyon 432 bin 505 kişi virüsü yenmeyi başardı.

İyileşenlerin sayısı Rusya'da 1 milyon 611 bin 445'e, Arjantin'de 1 milyon 195 bin 492'ye ve Kolombiya'da 1 milyon 150 bin 932'ye ulaştı.

Türkiye'de 23 Kasım itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 377 bin 891 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 virüsü, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 59 milyonu aşarken virüs nedeniyle 1 milyon 398 bin 770 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

İlgili Haberler

Avrupa'da Covid-19 vaka sayısı 15 milyonu aştı
Avrupa'da Covid-19 vaka sayısı 15 milyonu aştı
Son dakika haberi | İsveç'te Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 6 bin 164'e yükseldi
Son dakika haberi | İsveç'te Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 6 bin 164'e yükseldi
Son dakika haber | Koca: '(Kovid-19) Virüs kitlesel bulaşma dönemine geçti'
Son dakika haber | Koca: "(Kovid-19) Virüs kitlesel bulaşma dönemine geçti"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Bülent Arınç Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Teoman Cem Yılmaz Demet Akalın Mustafa Topaloğlu
Spor Şenol Güneş Deniz Türüç Ersun Yanal Abdullah Avcı Lewis Hamilton
Tüm Haberler Türk Kaza Medya Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 41 milyonu geçti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.11.2020 21:26:31. #1.14#
title