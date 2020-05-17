Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 313 bin 266'ya yükseldi
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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 313 bin 266'ya yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 313 bin 266'ya, virüs tespit edilen kişi sayısı 4 milyon 722 bin 233'e yükseldi.

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 313 bin 266'ya yükseldi
17.05.2020 09:54 | Son Güncelleme: 17.05.2020 09:54

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 313 bin 266'ya, virüs tespit edilen kişi sayısı 4 milyon 722 bin 233'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 813 bin 20'ye ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'dan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 27 bin 563'e yükselirken; vaka sayısı da 276 bin 505'e çıktı.

RUSYA'DA VAKA SAYILARINDA KRİTİK ARTIŞ

Rusya'da son bir haftada on binlerce kişide koronavirüs tespit edildi. Son paylaşılan verilere göre, ülkede 272 bin 43 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 2 bin 537'ye ulaştığı bildirildi. Rusya, son bir haftadaki kritik vaka artışının ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü 3'üncü ülke konumuna geldi.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 224 bin 760 olurken, 31 bin 763 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 176 bin 244'e çıkarken; 8 bin 27 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 179 bin 365 kişide virüs tespit edildiği ve 27 bin 625 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 466'ya yükselirken, hasta sayısı 240 bin 161 oldu.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 6 BİN 937'YE ÇIKTI

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 6 bin 937'ye ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 118 bin 392'ye çıktığını açıkladı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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