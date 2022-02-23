Dünya, Elazığspor maçındaki hakemi konuşuyor! Verdiği kararlarla herkesi hayrete düşürdü
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TFF 3. Lig'de oynanan Elazığspor-Başkent Gözgözler Akademi FK karşılaşmasına maçın hakemi Metin Ateş damga vurdu. Özellikle ev sahibi lehine çalmadığı düdüklerle dikkat çeken hakem sadece Türkiye'den değil dünyadan da birçok futbolseverin tepkisini çekti. TFF'yi etiketleyen Elazığspor, sosyal medyadan tartışmalı pozisyonları paylaşıp, maçın hakemi Metin Ateş'e isyan etti.
Tff 3. Lig 1. Grup 23. hafta maçında Elazığspor ile Başkent Gözgözler Akademi FK karşı karşıya geldi. Golsüz beraberlikle sona eren mücadelede hakem Metin Ateş ve yardımcılarının verdiği kararlar gündeme oturdu.
KIRMIZI KART TEPKİSİ
Maçın henüz 1. dakikasında Elazığspor'un penaltı beklediği pozisyona devam kararı veren Metin Ateş, 4. dakikada Elazığsporlu Fırat Ergün'ü son adam olarak düşüren rakip takım futbolcusuna kırmızı kart göstermediği için eleştirildi.
ELEŞTİRİLERİN MERKEZİNE OTURDU
Maçın ikinci yarısında ise Elazığspor'un hızlı atağında İzzet Topatar'a ilk müdahaleyi yaparak arkasından çeken ve dengesini bozan sarı kartlı rakip takım futbolcusuna sarı kart göstermeyen Metin Ateş, tepkilerin merkezine oturdu. Bu kararlar sonrası gündeme oturan hakeme futbolseverlerden tepki yağdı.