Dünya, Elazığspor maçındaki hakemi konuşuyor! Verdiği kararlarla herkesi hayrete düşürdü

Tff 3. Lig 1. Grup 23. hafta maçında Elazığspor ile Başkent Gözgözler Akademi FK karşı karşıya geldi. Golsüz beraberlikle sona eren mücadelede hakem Metin Ateş ve yardımcılarının verdiği kararlar gündeme oturdu.

KIRMIZI KART TEPKİSİ

Maçın henüz 1. dakikasında Elazığspor'un penaltı beklediği pozisyona devam kararı veren Metin Ateş, 4. dakikada Elazığsporlu Fırat Ergün'ü son adam olarak düşüren rakip takım futbolcusuna kırmızı kart göstermediği için eleştirildi.

Görüntü: Kanal Fırat

Görüntü: Kanal Fırat

ELEŞTİRİLERİN MERKEZİNE OTURDU

Maçın ikinci yarısında ise Elazığspor'un hızlı atağında İzzet Topatar'a ilk müdahaleyi yaparak arkasından çeken ve dengesini bozan sarı kartlı rakip takım futbolcusuna sarı kart göstermeyen Metin Ateş, tepkilerin merkezine oturdu. Bu kararlar sonrası gündeme oturan hakeme futbolseverlerden tepki yağdı.

Görüntü: Kanal Fırat

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