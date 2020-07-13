Dünya'da 2019'da yaklaşık 690 milyon insan aç kaldı Birleşmiş Milletler (BM), 2019 yılında yaklaşık 690 milyon insanın aç kaldığını, Kovid-19 pandemisi sebebiyle de 2020'de 130 milyondan fazla insanın kronik açlığa girebileceğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM), 2019 yılında yaklaşık 690 milyon insanın aç kaldığını, Kovid-19 pandemisi sebebiyle de 2020'de 130 milyondan fazla insanın kronik açlığa girebileceğini belirtti.

Roma merkezli BM kurumları, Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Gıda Programı (WFP), Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) ortak hazırladığı "BM 2020 Dünya Gıda Güvenliği" raporu yayımlandı.

Rapora göre, dünyada aç insan sayısı 2018'e nazaran 2019'da 10 milyon artarak yaklaşık 690 milyon kişi oldu.

Açlığın sayısal olarak Asya'da fazla olduğu ancak Afrika'da hızla yayıldığı belirtildi. Raporda, Asya'nın 381 milyon insan ile en çok yetersiz beslenen kişinin bulunduğu kıta olduğu, bu sayının Afrika'da 250 milyon, Latin Amerika ile Karayipler'de ise 48 milyon olduğu bilgisi aktarıldı.

Söz konusu raporu hazırlayan beş organizasyonun, 5 sene önce 2030'da açlığı bitirme hedefi belirlediği ancak bu hedefe ulaşmanın şüpheli olduğu ifade edildi. Mevcut trendin devam etmesi durumunda "sıfır açlık" hedefine ulaşılamayacağı gibi 2030 yılında aç insan sayısının 840 milyonu geçeceğine dikkat çekildi.

Kovid-19'un küresel gıda sistemlerinde hassaslığı ve yetersizliği arttırdığı belirtilen raporda, "BM çalışmaları doğrultusunda Kovid-19 pandemisi dolayısıyla 2020 sonunda 130 milyondan fazla insanın kronik açlığa girebileceği" uyarısı da yapıldı.

Ayrıca, 2019'da orta ve yüksek gıda güvensizliğinden etkilenen tahmini 2 milyar insanın da güvenli, besleyici ve yeterli gıdaya düzenli erişiminin olmadığı bildirildi.

Kaynak: AA