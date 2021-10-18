Çin'in hipersonik füze test ettiği iddiası - Haberler
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BBC

Çin'in hipersonik füze test ettiği iddiası

BBC - Haberler | Dünya
Çin'in hipersonik füze test ettiği iddiası

Financial Times gazetesi, Çin'in nükleer başlık taşıyabilen hipersonik füze denemesi yaptığını yazmıştı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jao Lican, Ağustos ayında bir uzay aracının yeniden kullanılabilir olduğunu test etmek için rutin bir deneme yaptıklarını söyledi ve hipersonik füze iddialarını yalanladı.

Çin, Financial Times (FT) gazetesinin, Ağustos ayında ABD hava savunma sistemlerini aşabilecek, hipersonik (sesten hızlı) bir nükleer başlıklı füze denediği yönündeki haberini yalanladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jao Lican, Ağustos ayında bir uzay aracının yeniden kullanılabilir olduğunu test etmek için rutin bir deneme yaptıklarını söyledi.

ABD, ENDİŞELERİNİ DİLE GETİRDİ

FT, Çin'in nükleer başlık taşıyabilen hipersonik füze denemesinin ABD istihbaratını şaşırttığını yazmıştı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), haber hakkında yorum yapmamış ancak "Çin'in askeri kapasitesini artırmaya devam etmesiyle ilgili endişelerimizi dile getirdik" demişti.

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Karma Komisyonu üyelerinden Mike Gallagher, FT'nin haberinin, Washington için bir harekete geçme uyarısı olması gerektiğini söylemişti.

BBC
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"Çin'in hipersonik füze test ettiği iddiası"
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"Financial Times, Çin'in nükleer başlık taşıyabilen hipersonik füze denemesi yaptığını yazmıştı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jao Lican, Ağustos ayında bir uzay aracının yeniden kullanılabilir olduğunu test etmek için rutin bir deneme yaptıklarını söyledi. Hipersonik füze iddiaları yalanlandı."

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