Dünya avucunuzda kim sunuyor? Program sunucusu kim?
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Dünya avucunuzda kim sunuyor? Program sunucusu kim?

19.01.2021 14:55 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:59
Dünya avucunuzda kim sunuyor? Program sunucusu kim?

FOX TV yeni bir program ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Yeni bir seyahat programı olan 'Dünya Avucunuzda' renkli sunucularıyla Fox Tv ekranlarında yayınlanmaya hazırlanıyor. Vatandaşlar ise, 'dünya avucunuzda kim sunuyor? Program sunucusu kim?' merak ediyor.

Alışılagelmiş gezi program formatından dışa çıkarak, dünyada saklı kalan yerleri evinize taşıyacak. Dünya'da özel ve farklı yerleri keşfederek izleyicileriyle buluşturacak olan Dünya avucunuzda kim sunuyor? Program sunucusu kim? belli oldu.

Dünya avucunuzda kim sunuyor? Program sunucusu kim?

DÜNYA AVUCUNUZDA KİM SUNUYOR? PROGRAM SUNUCUSU KİM?

İlk olarak Esma Sultan Yalısı'nda tanıtımı gerçekleştirilen gezi programı Dünya AvucunuzdaFox Tv ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Dünya Avucunuzda programı, National Geographic Traveler Dergisi'nin belirlediği dünyanın en ilgi çeken seyahat rotasını baz alarak, dünyada gizli kalan yerleri ekran karşısına getirecek.Dünya Avucunuzda program sunucusu Burcu Esmersoy ve sosyal medya fenomeni Sezgin Yılmaz yapacak.
FOX TV'de Gezi programı Dünya Avucunuzda 9 Mart Cumartesi saat 12.15'te ilk bölümüyle başlıyor!

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