Dün akşam yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında kim kazandı? 5 Ağustos MasterChef Türkiye yarışmasında ana kadro için kazanan yarışmacı kim?
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Dün akşam yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında kim kazandı? 5 Ağustos MasterChef Türkiye yarışmasında ana kadro için kazanan yarışmacı kim?

Ekranların sevilen yarışmacı MasterChef Türkiye, dün akşam yayınlanan bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Mehmet, Danilo ve Somer şefin jüriliğinde gerçekleşen yarışmada, şefler, ana kadroda yarışabilmek kıyasıya mücadele ettiler.

Dün akşam yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında kim kazandı? 5 Ağustos MasterChef Türkiye yarışmasında ana kadro için kazanan yarışmacı kim?
06.08.2020 09:00 | Son Güncelleme: 06.08.2020 09:04

Ekranlarda heyecanı, lezzeti ve kıyasıya mücadeleyi bizlere sunan MasterChef Türkiye yarışmasında dün akma final heyecanı yaşandı. 14 yarışmacı finalde olabilmek için bütün hünerlerini sergiledi.

Dün akşam yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında kim kazandı? 5 Ağustos MasterChef Türkiye yarışmasında ana kadro için kazanan yarışmacı kim?

MasterChef'in ana kadrosunda yer ve isim yazılı önlük almaya hak kazanan kişi Özgül Coşar oldu. Özgül 16 kişilik ana kadroya katılmaya hak kazandı.

Dün akşam yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında kim kazandı? 5 Ağustos MasterChef Türkiye yarışmasında ana kadro için kazanan yarışmacı kim?

DÜN AKŞAM YAYINLANAN MASTERCHEF TÜRKİYE YARIŞMASINDA GERGİN ANLAR YAŞANDI?

Dün yayınlanan bölümde yarışmalarcılar 40 dakika içinde Orman Meyveli Tart yapmaya çalıştı. Yarışmacılardan Furkan'ın tatlısını tadan Mehmet Şef pişmemiş olduğunu söyledi. Bunun Üzerine Furkan, mazereti ekipmanlara bağladı. Bu sırada gerilen Mehmet Şef, yarışmacıyı stüdyodan kovdu.

Dün akşam yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında kim kazandı? 5 Ağustos MasterChef Türkiye yarışmasında ana kadro için kazanan yarışmacı kim?

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