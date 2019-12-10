Dumlupınar'da sabah namazı buluşmaları

10.12.2019 10:57 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:02

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesi Selkisaray köyünde Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu ve protokol üyeleri sabah namazında köylülerle buluştu.



Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çelik ve İlçe Müftüsü Aslan Gülay sabah namazı buluşma programında Selkisaay köyü cemaatiyle bir araya geldi.



Kaymakam Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, "Sabah namazının huzurunu köylülerimizle paylaşıyoruz. Onlarla birlik ve beraberlik içerisinde, hem manevi değerlerimizi birlikte yaşıyor, hem de sorunlarını çözmek için istişareler yapma imkanı buluyoruz" dedi.



Protokol üyeleri daha sonra köy konağı ve çeşitli amaçlarla vatandaşlara hizmet verecek olan binada incelemelerde bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA