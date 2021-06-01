Düğünler ne zaman serbest? Nikahlar kaç kişilk olacak?

Nikah törenleri ve nikah merasimi şeklindeki düğünler hakkında 1 Haziran itibarıyla yeni açıklamalar yapıldı. Kapalı alanlarda kişi başı asgari 6 metrekare alan bırakılması genelgede yer alan detaylar arasında. 1 Haziran 2021 itibarıyla yayımlanan genelgede pek çok detay yer alıyor. Peki düğünler ne zaman serbest olacak? Nikahlarda yer alan yasaklar neler? Nikahlar kaç kişilik olacak?

Nikah törenleri hakkında detaylar 31 Mayıs tarihi itibarıyla açıklandı. Bu kapsamda Düğünler ne zaman serbest? Nikahlar kaç kişilk olacak? Nikahlarda yer alan yasaklar neler? sorularının yanıtları cevap buldu.

31 MAYIS KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELERDİR?

-Haziran ayı boyunca hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması olacak.

-Hafta sonu kısıtlaması sadece Pazar günü olup Cumartesi akşam 22.00'den Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek.

-Restoran, lokanta kafeteryalar saat 07.00-21.00 saatleri arasında masaya servis şeklinde yapılacak. Pazar günü bu mekanlarda sadece paket servisi olacak.

-Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu belirli kurallarla 07.00-21.00 saatlerinde Pazar günleri hariç çalışacak.

-Açık ve kapalı alanlardaki nikah ve düğün törenleri 1 hazirandan itibaren başlayacak.

- Üniversiteler 2021-2022 öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül'de başlayacak.

-Kamu kurumlarındaki esnek mesaisi uygulaması yeni düzenlemeye kadar devam edecektir.

DÜĞÜNLER NE ZAMAN SERBEST?

Nikah törenleri, nikah merasimi şeklindeki düğünler, kapalı alanlarda kişi başı asgari 6 metrekare alan bırakılması, azami 100 davetli olması şartıyla yapılabilecek, nişan ve kına gibi etkinliklere ise 1 Temmuz'dan sonra izin verilecek.

DÜĞÜNLER KAÇ KİŞİLİK?

Yeni normalleşmeye yönelik yapılan toplantı sonrası alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Düğün, nikah törenleri hakkında yapılan açıklamaya göre; "Açık ve kapalı alanlardaki nikah ve düğün törenleri 1 hazirandan itibaren başlayacak." Ancak düğün salonların açılmasına yönelik detaylar henüz açıklanmadı. Dolayısıyla düğünlerin kaç kişilik olacağı henüz bilinmiyor. Sorunun cevabı için İçişleri Bakanlığı'nın yayımlayacağı genelge bekleniyor.

NİKAH TÖRENLERİ SERBEST Mİ?

"Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek."

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre Nikah to¨renleri ile nikah merasimi s¸eklindeki du¨gˆu¨nler;

Ac¸ık alanlarda;

Sagˆlık Bakanlıgˆı Salgın Yo¨netimi ve C¸alıs¸ma Rehberinde nikah to¨renleri ve du¨gˆu¨nlerle ilgili belirlenen tu¨m kurallara eksiksiz riayet edilmesi,

Masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması ile temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması,

Yiyecek-ic¸ecek ikramının yapılmaması,

Kapalı alanlarda ise yukarıdaki kurallara ilave olarak;

Kis¸i bas¸ı asgari 6 m2 alan bırakılması,

Azami 100 davetli ile sınırlandırılması, kaydıyla 01 Haziran 2021 Salı gu¨nu¨nden itibaren yapılabilecektir.

Yiyecek-ic¸ecek ikramına ve kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilis¸kin kısıtlamalara 15 Haziran 2021 Salı gu¨nu¨ son verilecektir. Bu tarihten sonraki nikah to¨renleri ve du¨gˆu¨nlerde yiyecek- ic¸ecek ikramı yapılabilecek olup kapalı alanlarda kis¸i bas¸ına en az 6 m2 alan bırakılması kaydıyla azami katılımcı sınırı uygulanmayacaktır.