Düğüne Giden Aile Kaza Yaptı: 2 Ölü, 4 Yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında Ordu'dan İstanbul'a düğüne giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin yoldan çıkıp bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i 2 yaşındaki bebek 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Kazada yapan araç sürüsünün 6 yıl önce ilk eşini beyin kanaması sonucu, yaklaşık bir yıl önce özürlü 20 yaşındaki oğlunu, bugünkü kazada da yeni eşi ile 2 yaşındaki bebeğini kaybetti.

Kaza, Samsun'un Havza ilçesi Samsun-Ankara karayolu 77. kilometresinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu'nun Fatsa ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğünde orman memuru olarak çalıştığı öğrenilen Selaattin Kabacık (48), İstanbul'da polis olan oğlu Aykut Kabacık'ın düğününe gitmek için ailece yola çıktı. Selaattin Kabacık idaresindeki 52 AS 193 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun solundaki demir bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücüsü Selahattin Kabacık'ın eşi Gülizar Kabacık (38) olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü ile Aybüke Kabacık (20), Aycan Kabacık (19), 2 yaşındaki Arda Kabacık ve Selcan Kabacık (23) yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ile Havza Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan 2 yaşındaki Arda Kabacık, OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kaza yapan sürücü Selaattin Kabacık'ın 6 yıl önce ilk eşini, yaklaşık bir yıl önce de özürlü olan 20 yaşındaki oğlunu, bugünkü kazada ise 2 yaşındaki oğluyla eşini kaybederek büyük acı yaşadığı ortaya çıktı. Kabacık, 6 yıl içinde 4 büyük acı yaşadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - SAMSUN