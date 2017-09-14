Düğün Günü Fuhuş Operasyonundan Gözaltına Alındı

Adana merkezli büyük fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden birinin o gün düğünü olduğu ortaya çıktı.

ARALARINDA İZDİVAÇ PROGRAMINA KATILAN BİRKAN K. DA VAR

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri internette çok sayıda eskort sitesi kurup kadınlara fuhuş yaptıran bir çeteyi tespit etti. Cumhuriyet Savcılığından gerekli izinleri alarak çeteyi takibe başlayan polis yaptığı çalışma sonunda Mehmet A.'nın (36) liderliğinde kurulan 54 eskort sitesinin Türkiye genelinde yaklaşık 700 yerli ve yabancı uyruklu kadına fuhuş yaptırdığını belirledi. Çete liderinin şüphe çekmemek ve kadınlardan aldığı parayı reklam şirketine yatırtmak için şirket kurduğu tespit edildi. Şüphelileri 3 ay boyunca teknik ve fiziki olarak takip eden polis, fuhuş çetesini bilişim sistemlerini kullanmak yoluyla örgütlü yapı içerisinde eskort sitesi kurarak 'fuhşa teşvik', 'fuhşa aracılık', 'fuhuş için yer ve imkan sağlamak' ve 'fuhşu kolaylaştırmak' suçlarından çökertmek için düğmeye bastı. Ahlak polisi bu tespitleri yaptıktan sonra, Adana merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Muğla, Kocaeli, Eskişehir, Mersin, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve Malatya'da şafak vakti operasyon başlattı. Eş zamanlı baskınlarda daha önceden tespit edilen 23 kişiden 2'si kadın 20 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında özel bir televizyon kanalında yayınlanan izdivaç programına katılarak ünlenen Birkan K.'nin de (23) olduğu ortaya çıktı.

DÜĞÜN SALONU YERİNE NEZARETHANEDE KALDI

Polis operasyonda çeteye eskort siteleri konusunda teknik destek veren Salih Cem K.'yı da (25) gözaltına aldı. Polis bu zanlının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından kapatılan sitelere yeni domain adresi ayarlayarak sitelerin her zaman açık kalmasını sağladığını tespit etti. Zanlının gözaltına alındığı 13 Eylül günü Eskişehir'de düğünü olduğu ve B.Ç. isimli bir genç kız ile evleneceği ortaya çıktı. Zanlının sosyal paylaşım sitesinden evlilik davetiyesini yayınladığı da görüldü. Zanlı 13 Eylül günü düğün salonuna gidip dünya evine girmek yerine o günü nezarethanede geçirdi.