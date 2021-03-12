DSP Genel Başkanı Aksakal'dan "12 Mart muhtırası" açıklaması Açıklaması
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DSP Genel Başkanı Aksakal'dan "12 Mart muhtırası" açıklaması Açıklaması

12.03.2021 15:15 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:36
DSP Genel Başkanı Aksakal'dan

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, 12 Mart'ta askerlerin hükümete verdiği muhtıranın "demokrasi ve tam bağımsızlık yolunda mücadele yürüten yurtseverlere yönelik bir hançer, emperyalist mekanizmalar karşısında emir eri sıfatlı bir esas duruş???????." olduğunu belirtti.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, 12 Mart'ta askerlerin hükümete verdiği muhtıranın "demokrasi ve tam bağımsızlık yolunda mücadele yürüten yurtseverlere yönelik bir hançer, emperyalist mekanizmalar karşısında emir eri sıfatlı bir esas duruş???????." olduğunu belirtti.

Aksakal, 12 Mart 1971 muhtırasının 50'nci yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, demokrasi tarihinin "kara dönemi" olan süreçte, İstanbul Boğazı'na demir atan ABD'nin 6. filosuna karşı yurtseverlerin antiemperyalist duruş sergilediğini ifade etti.

12 Mart muhtırasını veren darbecileri lanetlediğini aktaran Aksakal, "12 Mart'ta darbeci zihniyete sahip general sıfatlı askerlerin hükümete verdiği muhtıra, demokrasi ve tam bağımsızlık yolunda mücadele yürüten yurtseverlere yönelik bir hançer, emperyalist mekanizmalar karşısında emir eri sıfatlı bir esas duruştu." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye uğruna hayatını kaybedenleri andığını bildiren Aksakal, şunları kaydetti:

"Küresel emperyalist işgale direnerek demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'tam bağımsız Türkiye' idealine inanmış ve bu uğurda 'vatan sana canım feda' sözünün karşılığını yerine getiren Deniz Gezmişlere, Mahir Çayanlara bugün fiilen yaşadığımız bu emperyalist kıskaç döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisince derhal iadeiitibar kararı alınmalıdır. Türk milleti bu evlatlarını hiçbir zaman unutmamıştır ve unutmayacaktır."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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