DSÖ, 2020 yılında rutin aşıları kaçıran çocukların sayısının 23 milyona ulaştığını bildirdi
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DSÖ, 2020 yılında rutin aşıları kaçıran çocukların sayısının 23 milyona ulaştığını bildirdi

DSÖ, 2020 yılında rutin aşıları kaçıran çocukların sayısının 23 milyona ulaştığını bildirdi
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), geçen yıl 23 milyon çocuğun rutin aşılarını yaptıramadığını; bunun, 2009 yılından bu yana en yüksek rakam olduğunu bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), geçen yıl 23 milyon çocuğun rutin aşılarını yaptıramadığını; bunun, 2009 yılından bu yana en yüksek rakam olduğunu bildirdi.

DSÖ ve UNICEF'in sunduğu veriler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya genelinde birçok ülkede çocukların aşılanma süreçlerini aksattığını ortaya koydu.

Veriler, rutin aşılarını olamayan çocukların sayısının geçen sene 2019 yılına kıyasla 3,7 milyon arttığını ve 23 milyona ulaştığını gösterdi.

2020 yılı boyunca 17 milyon çocuğun hiç aşı olmadığı kaydedildi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ülkelerin salgın sürecinde Kovid-19 aşılarını almaya odaklandığını ancak diğer aşılama kampanyalarında yavaşlamalar yaşandığını söyledi. Ghebreyesus, dünya genelinde birçok çocuğun kızamık, çocuk felci ve menenjit gibi ölümcül ancak önlenebilir hastalık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını vurguladı.

DSÖ Aşı ve Aşılama Direktörü Kate O'Brien, Kovid-19 salgınının, çocukların küresel aşılanmalarını 10 yıl geriye attığını dile getirdi. O'Brien, salgın öncesi dönemde de çocukların önlenebilir çocuk hastalıklarına karşı aşılanma oranlarında azalmalar görüldüğünü ifade etti.

DSÖ verileri, aşılanan çocuk sayısının her bölgede düştüğünü ancak Güneydoğu Asya ve Doğu Akdeniz ülkelerinde bunun çok daha belirgin olduğunu gösterdi.

Öte yandan DSÖ, 3,5 milyon çocuğun difteri, tetanos ve boğmaca aşısının, 3 milyon çocuğun ise kızamık aşısının ilk dozunu kaçırdığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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