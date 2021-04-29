Drone - Adana "tam kapanma"nın ardından sessizliğe büründü

Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında bugün saat 19.00'da başlayan tam kapanma nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.

Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında bugün saat 19.00'da başlayan tam kapanma nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.

Adana'da vatandaşların sıklıkla tercih ettiği İstasyon ve 5 Ocak meydanları ile Ziyapaşa Bulvarı, Atatürk ve Baraj caddeleri sessizliğe büründü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cadde ve kavşaklarda yaptıkları denetimlerde vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

Ekiplerce, izin belgesi olmayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu