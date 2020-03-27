DP Genel Başkanı Uysal, bir maaşını koronavirüsle mücadele için bağışlayacak Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, bir aylık milletvekili maaşını koronavirüs salgınıyla mücadelede kullanılmak üzere bağışlayacağını açıkladı.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, bir aylık milletvekili maaşını koronavirüs salgınıyla mücadelede kullanılmak üzere bağışlayacağını açıkladı.

Afyonkarahisar Milletvekili Uysal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, büyük travmalar, yıkımlar sonrasında ortaya çıkan kuşatıcı ve kapsayıcı iklimi, hem karşı karşıya kalınan krizi yönetmek hem de birikmiş problemleri çözebilmek için bir "yaratıcı yıkım" dinamiğine dönüştürmesi gerektiğini belirtti.

Böyle bir süreçte, siyasetin aldığı kararların toplumsal karşılığının yüksek olması için özellikle siyasi liderler ve yüksek devlet yöneticilerinin kendi yapmadığı hiçbir tedbir ve fedakarlığı vatandaşlardan istememesi gerektiğini kaydeden Uysal, "Bu anlayış içerisinde ister TBMM uhdesinde ister Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin oluşturacağı bir fonda koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla öncülük yaparak 1 milletvekili maaşımı bağışlamak istiyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA