DP Genel Başkanı Gültekin Uysal İnegöl'de

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Bursa'nın İnegöl ilçesinde parti kongresine katıldı.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Bursa'nın İnegöl ilçesinde parti kongresine katıldı.

DP İnegöl İlçe Başkanlığının kongresi, Sani Konukoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel Başkan Gültekin Uysal'ın da katıldığı kongrede konuşmaların ardından seçime geçildi. Tek liste ile gidilen seçimde Başkan Murat Balakuş ve ekibi yeniden seçildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı