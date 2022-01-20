Dörtyol'da uyuşturucu operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dörtyol'da uyuşturucu operasyonu

Dörtyol'da uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 790 gram esrar ele geçirildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 790 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Asayiş Büro Amirliği görevlilerince Yeşil Mahallede V.D.'ye ait ikamette arama yaptı. Aramada, 790 gram esrar, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan V.D. hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Uyuşturucu, Hisarcık, Dörtyol, Hatay, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title