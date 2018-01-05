Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Bugün Alpler'de, Bulgaristan'da, diğer kış merkezlerinde, Kanada'da ne varsa, aynısını aynı vizyonla buraya modern tesisler olarak gerçekleştirelim.' dedik. Bunun da kararını verdik." dedi.



Orman ve Su İşleri Bakanlığı öncülüğünde Uludağ'daki bir otelde düzenlenen "Dört Mevsim Uludağ Çalıştayı" başladı.



Çavuşoğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, bugün çok büyük bir heyecan yaşadığını söyledi.



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na bugüne kadar Bursa'ya yaptıkları hizmetler için teşekkür eden Çavuşoğlu, "Ülkemizin bir değeri olan, Bursa'mızın da en önemli değerlerinden birisi olan Uludağ'ın yeni bir projeksiyonla, vizyonla ele alınarak, yeni bir döneme kapı araladığımız için çok heyecanlı ve mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.



Çavuşoğlu, çalıştayın neticesinde ortaya çıkacak sonuç bildirgesinin çok büyük bir yol gösterici olacağını, bu bildirgenin 2023 hedeflerine ulaştırması bakımında da Türkiye'ye bir değer katacağını düşündüğünü aktardı.



"Her şeyden önemlisi bir tefekkür mekanı"



"Uludağ bir tek unsuruyla, özelliğiyle ele alınacak bir dağ değil. Adeta Bursa'nın, Türkiye'nin bir alametifarikası." diyen Çavuşoğlu, bu merkezin turizm, tabiat sporları, tracking, yürüyüş ve bunun gibi diğer sporlar bakımından önemli potansiyele sahip olduğunu ancak hep kış turizmiyle anıldığını ve kendisini 4 aylık sezon ile sınırladığını dile getirdi.



Hakan Çavuşoğlu, Uludağ'ın yaz döneminde de cıvıl cıvıl olduğunu vurgulayarak, "Adeta ayak basacak yer yok. Çimenler üzerine yayılmış, gençlerin top oynadığı, bütün Bursalıların zevk içinde bulunduğu bir yer. Ama biz istiyoruz ki Bursa'nın bu muhteşem harikasını aynı zamanda tüm Türkiye'nin ve dünyanın da istifadesine sunalım, hep birlikte istifade edelim. Bundan Bursalı, Türkiye kazansın, ülkemizin markası artsın." ifadelerini kullandı.



Bakan Eroğlu ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile toplantı öncesinde istişarede bulunduklarını belirten Çavuşoğlu, Uludağ ile ilgili öncelikli hedefler arasında nelerin olması gerektiğini düşündüklerini anlattı.



Çavuşoğlu, Uludağ'da birkaç yıldır devam eden dönüşüm sürecinin kendi rutinini kazandığının altını çizerek, "Ama bize düşen burada öncelikle Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımıza turizmcilerimiz adına bir konuda ricada bulunmak istiyorum; turizm işletme belgelerindeki süreç ne olur biraz kısaltılması gerekiyor. Yani Bursa'daki bu dönüşüm sürecinin, fiziki mekanların dönüşüm sürecinin ve onların dağın kendi şartlarına uygun bir mimaride tasarlanması ve yerine getirilmesi bakımından çok önemli." dedi.



Kongre oteli, otopark, pistler



Çavuşoğlu, Bakan Eroğlu'nun konuşmasında "Biz Uludağ'a önümüzdeki süreçte bir kongre oteli yapalım." dediğini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Biz şimdi bunu buradan ilan etmiş olalım sizin vasıtanızla Sayın Bakanım. İnşallah önümüzdeki kısa bir süre içinde bunu Uludağ'ımıza kazandıracağız. Bir diğer konu tabii kış fotoğraflarına baktığımız zaman Uludağ'ın drone ile çekilen fotoğraflarına, burası araba fabrikalarının araba stokladığı alanlar gibi gözüküyor. Tabii araçla geliyor insanlar ve otopark ihtiyacı var. Dediniz ki 'Uludağ'ın dokusunu bozmadan yerin altına gidecek şekilde bir katlı otopark inşa edelim.' Bunun da kararını verdik. Onun için de teşekkür ediyorum size. Tabii burada kayak turizmi bakımından pistlerin uluslararası standartlardan yoksun olduğu sitemiyle karşı karşıya kalmıştık turizmcilerimizden. Sonuçta akşam da onu oturduk kararını verdik. 'Bundan sonra pistleri bürokrasinin dar kalıpları içinde değerlendirerek değil, siyasetin vizyonunu katarak buna uluslararası standartlarda pistleri buraya inşa edelim, gerçekleştirelim ve dolayısıyla burasını bir cazibe merkezi haline getirelim. Bugün Alpler'de, Bulgaristan'da, diğer kış merkezlerinde, Kanada'da, ne varsa, aynısını aynı vizyonla buraya modern tesisler olarak gerçekleştirelim.' dedik. Bunun da kararını verdik."



Uludağ'dan Bursa'ya inişlerde özellikle yaz aylarındaki pazar günlerinde yoğun trafikten dolayı vatandaşların sıkıntılar yaşadığını anlatan Çavuşoğlu, bu durumu da bakan olarak katıldığı ilk Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda Eroğlu'na ilettiğini bildirdi.



Çavuşoğlu, Bakan Eroğlu'nun sözlerini ikiletmeden hemen girişimlerde bulunduğunu ve Uludağ yolunda genişletme çalışmalarının başladığını aktararak, "Bir nebze de olsa bir soluk alma vesilesiyle sağladık. Şu anda orada da bir genişletme çalışması bitti mi bilmiyorum ama devam ediyor. Önümüzdeki süreçte de devam edecek, daha da genişletmeye devam edeceğiz Allah'ın izniyle." ifadesini kullandı.



Suda indirim



Sabah kahvaltı yaptıkları sırada bir turizmcinin "Burada su parası, su ücreti çok yüksek" dediğini, Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'ın da "Biz yüzde 10 indirim yaptık" karşılığını verdiğini anımsatan Çavuşoğlu, "E tamam da şimdi konut suyuyla turizm tesisindeki su arasında 3-4 katlık bir fark var. 'Yüzde 10 indirim yaptık.' dedi. Tamam, doğru, güzel, çok şükür, sağ olsun ama Sayın Başkanım, bir yüzde 10 indirime daha ihtiyaç var. Turizmciler gerçekten bu noktada bize ciddi bir baskı uyguluyorlar. Siz kendi bütçenizi nazara alarak bunun kararını verin ya da verdiniz mi? Bu ay itibarıyla uygulayalım." dedi.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da indirim uygulamasına olumlu yanıt vermesinin ardından Çavuşoğlu, kendisine teşekkür etti.



Çavuşoğlu, gelecek yıl Uludağ'da yapacakları zirvede farkındalık oluşturacak, uluslararası medyanın da gündeminde yer tutacak bir etkinlik, faaliyet gerçekleştirmeleri halinde onun kendilerine bir ivme katacağına inandığını belirterek, "Ama şunu ifade edeyim; şu an birçok devlet erkanının da Uludağ'a gelip otellerde kaldığını da biliyorum açıkçası. Önümüzdeki ay 25'inde de önemli bir devlet adamımızı burada ağırlayacağız inşallah. 120 kişilik bir ekiple buraya gelecekler. 15 gün süreyle kalacaklar burada. Bütün otellerin bundan istifade etmesini sağlamak lazım." diyerek sözlerini tamamladı.



Bursa Valisi İzzettin Küçük de Uludağ'ın dünyadaki en nitelikli dağlar arasında yer aldığını kaydederek, "Bu dağdaki projelerimizde adeta bir pırlantayı işler gibi ilerlemeliyiz. Son yıllarda büyük çalışmalar yapılmıştır. Yaz mevsiminde gelen ziyaretçi sayısı kıştan fazladır. Bu çalışmalarla turist sayısı daha da artacak." dedi.



İki gün sürecek çalıştayda Uludağ'ın geleceğine ilişkin grup çalışmaları yapılacak.



Programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti Bursa milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Bennur Karaburun, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve davetliler katıldı.